Function Land Rover is stiekem een echte Jeep Wrangler

Deze klassiek ogende Function Land Rover is eigenlijk een Jeep Wrangler.

De Land Rover Defender (voor 1991 gewoon ‘Land Rover’ genaamd) is natuurlijk een waar icoon. Een van de redenen waarom dat is, is vanwege het feit dat de auto nauwelijks veranderde. Natuurlijk werd de auto wel wat aangepast aan de nieuwe eisen, maar echt grote wijzigingen waren er niet.

Dat is dan ook meteen het grootste nadeel aan de Land Rover Defender. Stiekem zijn het helemaal geenn fijne auto’s. Denk even aan de zitpositie: je zit veel te veer naar links. Of de beperkte ruimte achterin (ook in de langere 110).

Black Bridge Motors Function SUV

Natuurlijk, de stoere looks en zeer serieuze capaciteiten in het terrein zorgen ervoor dat je alles met de mantel der liefde bedekt. Het feit dat er talloze bedrijven zijn die gave upgrades in de aanbieding hebben voor de Defender, geeft al aan dat er ook talloze tekortkomingen zijn. Gelukkig is hier de Black Bridge Motors Function SUV.

Nee, de auto is niet vernoemd naar dat lekkere ‘verborgen’ nummer van Jamiroquai’s Travelling Without Moving. Het is een Amerikaans initiatief van een paar petrolheads. Deze zagen in dat de Defender dermate veel tekortkomingen heeft, dat ze het anders hebben aangepakt.

Wrangler

Alle Land Rover tuners en restomodders maken gebruik van hetzelfde Defender-platform. De Function SUV heeft als basis de Jeep Wrangler van de JK-generatie. Deze is veel moderner én groter. Omdat de Wrangler ook een ladderchassis heeft, is het relatief eenvoudig om er een ander koetswerk op te zetten. In dit geval lijkt de koets enorm veel op: een Land Rover Defender.

Qua aanfrijdlijn zou je een Pentastar verwachten of misschien zelfs een Hemi V8, maar niets is minder waar. Ook hier zien we een LS-motor van General Motors. Dat is op zich logisch, want het is objectief beschouwd de beste motor ooit gebouwd.

Mocht je de standaard LS3 met 430 pk niet goed genoeg vinden, optioneel kun je kiezen voor een LT4 met supercharger, goed voor 650 pk. Uiteraard is het geen goedkoop grapje. De Black Bridge Motors Function SUV gaat namelijk minimaal 145.000 dollar kosten. Juist, daar heb je ook een Defender én een Wrangler voor, maar dat geheel terzijde.