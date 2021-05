Land Rover Defender 90 rijtest - Autoblog.nl

Minder deuren, maar niet minder leuk. De Land Rover Defender 90 werd door ons beetgepakt voor een rijtest.

In vergelijking met de oude generatie is de Land Rover Defender een compleet andere auto. Gelukkig zijn sommige dingen gewoon hetzelfde gebleven. Het stoere uiterlijk bijvoorbeeld, helemaal als 90. Minus de twee deuren, wat hem wat compacter maakt dan de Defender 110. In de Land Rover Defender 90 rijtest gingen we op ontdekking of je die twee deuren eigenlijk mist.

Wie van plan is deze terreinwagen ook dagelijks te gebruiken als gezinsauto kan meteen een conclusie trekken. De 110 is dan honderd procent de betere auto. Net als elke driedeurs auto is het even klimmen om achterin in te stappen. Echter, een groot verschil met de meeste driedeurs auto’s is het feit dat je wel gewoon ruim zit als volwassene achterin. De 110 heeft een wielbasis van 3.022 mm. De 90 heeft een wielbasis van ruim 2.587 mm. Hoe het dan kan dat je toch lekker ruim zit achterin? Simpel, de bagageruimte achterin een Land Rover Defender 90 is niet denderend. Met de achterbank plat ontstaat er natuurlijk wel weer een zee aan ruimte.

Een grappig detail is dat onze auto is uitgerust met de optionele derde stoel op de voorste zitrij. Dit is geen volwaardige stoel, maar prima voor bijvoorbeeld een kind of als je geliefde gezellig knus naast je wilt zitten. Net als bij sommige bedrijfswagens kun je dan met z’n drieën voorin zitten. Van welke personenauto kun je dat zeggen? Heb je de derde stoel niet nodig dan is deze gewoon in te klappen. En dan heb je een lendensteun om je arm op te laten rusten. Daarmee is de Defender 90 ondanks zijn compacte voorkomen een zeszitter.

Het aanbod van motoren loopt gelijk met elkaar op, met één groot verschil. De Defender 90 is er niet als P400e. Dat is de plug-in hybride variant. De overige motoren, P300, P400, D200, D250 en D300 zijn wel gewoon verkrijgbaar in combinatie met de Defender 90. Onze Land Rover Defender 90 rijtest auto was uitgerust met de P400 AWD zes-in-lijn. Een heerlijke motor die helaas met een prijskaartje komt. Onze testauto is € 134.846 schoon aan de hak, waarvan € 48.158 alleen al de BPM is. Des te jammer is het dat je de plug-in hybride niet kunt kiezen. Dat is voor Nederland immers de meest fiscaal aantrekkelijke aandrijflijn.