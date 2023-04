G-Klasse kopie is briljanter dan de echte

Deze G-Klasse kopie heeft een Mercedes motor en is eigenlijk toffer dan het origineel.

Een Mercedes-Benz G-Klasse is de ultieme droomauto van velen. Heel erg stoer, heel erg luxe en vooral heel erg duur. Dat is dan wel weer jammer. Er zijn gelukkig een paar oplossingen voor als je een G-Klasse wil hebben, maar niet een nieuwe kan betalen.

Zo kun je een oud exemplaar op de kop tikken en deze moderniseren. Je kunt vrij eenvoudig een nieuwe grille, nieuwe koplampen, nieuwe bumpers en andere onderdelen uitwisselen.

Force Citiline = G-Klasse kopie?

Maar je kan ook een auto kopen die LIJKT op een G-Klasse. Daar zijn er wel een paar van. Denk aan de INEOS Grenadier, Suzuki Jimny (met bodykit) of deze Force Citiline. Dat is een enorm slagschip uit India en handiger dan de echte G-wagen. Er passen namelijk veel mensen in.

En daar bedoelen we dan ook echt HEEL erg veel mensen mee. De normale G-klasse heeft twee zitrijen en plaats voor vijf personen. De Force Citiline heeft twee rijen extra. Ja, EXTRA. Voorin is er plaats voor twee personen en één thermoskan. Op de tweede rij is er plaats voor drie personen in deze G-Klasse kopie.

Dan volgt er een derde zitrij met twee stoelen. Vervolgens is er een achterbank met drie zitplaatsen. In totaal kun je dus met tien personen (inclusief bestuurder) op pad. In Nederland is dat er overigens eentje te veel, acht exclusief bestuurder (aldus de Rijksoverheid).

Echte Mercedes-Benz motor

Om even een ideetje te krijgen van het formaat: deze Indiase G-Klasse kopie is 5,12 meter lang en de wielbasis is 3,05 meter groot. Zoals je kan zien is er weliswaar veel ruimte aan boord, maar niet veel luxe. De bekleding is van stof en de rest is grijs plastic. Het straalt niet echt rijkdom of luxe uit. Wel bijzonder: de airco kan per rij bediend worden.

Dan tenslotte de motor van de Force Citiline. Dat is een 2.6 liter grote viercilinder diesel met commonrail-injectie. Qua power doet de motor denken aan de originele jaren ’80 G-wagons, want er slecht 91 pk voorhanden en 250 Nm aan koppel.

Het is wel een Mercedes-Benz motor, dus waarschijnlijk kan dit ongestreste blok erg lang mee gaan. Mocht je overigens liever een Indiase Defender-ripoff hebben in plaats van een G-klasse kopie, stellen ze je niet teleur met de Force Trax.

