F12berlinetta voor weinig blijkt enorme kat in de zak

Een miskoop doen met een Ferrari F12berlinetta, dat kan gewoon.

Exotische Italiaanse raspaarden via een veiling importeren. Je moet het maar durven. Onze collega @RubenPriest draait zijn hand er niet van om en haalt een Maserati uit Zweden via een veiling. Jazeker. In dat geval ging het allemaal goed. Op wat kleine dingetjes na is zijn GranTurismo in de bijzondere MC Stradale-uitvoering helemaal perfect.

Bij een Fransman liep het toch eventjes iets anders. Die kocht via het Nederlandse Tuned Imports een Ferrari F12 en dat ging niet helemaal van een leien dakje, ondanks het aankoopbedrag van meer dan 150.000 euro.

Defecte bak (en nog een hoop ellende)

De F12 moest namelijk in werkelijke topstaat verkeren en je voelt ‘m natuurlijk al een beetje aankomen: dat was niet het geval. De Italiaanse supercar was verre van fabrieksnieuw. Er waren enkele dingen me aan de hand. Het koelsysteem functioneerde niet, de motor had wat issues en oh ja: de versnellingsbak was defect. Daarbij was ook de lak niet in al te beste staat.

Natuurlijk klopte er ook geen hout van de historie. Aanvankelijk zou het om een import uit Duitsland gaan, maar uiteindelijk was dat toch niet het geval. Nee, de auto kwam uit Koeweit.

In de meeste gevallen ben je dan op jezelf aangewezen. De kersverse Ferrari F12-eigenaar wilde de koop ongedaan maken, mar de verkoper wilde van niets weten. Ferrari-eigenaren hebben vaak voldoende geld om een advocaat in de arm te nemen en dat is precies wat er gebeurde.

Ferrari F12berlinetta terugkopen

Volgens de verkoper waren alle schades van NA de aanschaf. Aangezien er slechts 200 km met de F12 was gereden, ging de rechter daar voor de verandering niet in mee. Daarnaast opperde de verkoper dat de transmissie ook wel voor 10 mille gefixt kon worden. Ook dat vond de rechter geen steekhoudend argument. De verkopende partij dient de anderhalve ton terug te storten en de Fezza weer in te nemen.

Klein beetje nuance: anderhalve ton voor een F12berlinnetta is echt heel erg weinig. Voor een beetje redelijke exemplaren begint het feest bij twee ton en loopt het rap op naarmate de kilometerstanden afnemen.

