G-Klasse modelupdate: meer standaard

Mercedes-Benz G-Klasse 2020 Mercedes-Benz G-Class 2020

Een achteruitrijcamera op een auto van minstens anderhalve ton is wel zo fijn.

Mercedes heeft de modelupdates voor het nieuwe modeljaar van de G-Klasse medegedeeld. Heel veel nieuwe zaken zijn er voor 2020 niet te ontdekken maar wel een aantal leuke verschuivingen in de prijslijst. Via G Manufaktur komen er drie nieuwe kleurtjes bij. Ook wordt de G-Klasse nu meer geschikt waar hij voor gemaakt is met een nieuwe rijmodus.

Desert rijmodus G-Klasse in de modelupdate

DYNAMIC SELECT kon met verschillende rijprogramma’s al wat parameters aanpassen. Daar is nu een rijprogramma bijgekomen, desert. Via de keuzeknop valt deze nu te selecteren. Deze maakt de gasrespons directer, zorgt ervoor dat de automaat later schakelt en past ESP aan. Zo zou over zand rijden gemakkelijker moeten worden. Geen “Allemaal zand” meer met dit nieuwe rijprogramma dus.

Meer standaard

Waar je bij de meeste Japanners veel standaard per uitvoering krijgt moet je bij de Duitsers pakketjes aanvinken. En dat zijn er voor de G-Klasse met de modelupdate iets minder geworden. Het parkeerpakket met achteruitrijcamera hoeft voortaan niet meer aangevinkt te worden maar zit er standaard op. Ook het widescreen package dat voorheen een prijskaartje van meer dan duizend euro had zit er al op. Het display wordt hiermee twee keer zo groot. Mocht je een binnenspiegel zonder rand willen hoef je ook daarvoor geen pakket meer aan te vinken. Zwarte matten zitten vanaf nu ook standaard in de G-Klasse.

Night Pakket

Het Night Pakket is nu ook zonder AMG-line te bestellen. Je krijgt dan donkere verlichting, stootlijsten met zwarte accenten, AMG-velgen, donkergetint glas en zwarte accenten zoals spiegels en de ring van de reservewielhouder. Kies je met G Manufaktur voor het Night Package 2 dan worden alle logo’s en de typeaanduiding uitgevoerd in hoogglans zwart.

Andere veranderingen modelupdate G-Klasse

Er zijn nieuwe 20 inch vijf dubbelspaaks AMG-line velgen beschikbaar in de kleur hoogglans zwart of himalayagrijs. Het veiligheidspakket van de G-Klasse is met de modelupdate uitgebreider geworden en verdeeld in twee pakketten. Hiermee kan onder andere drie jaar gratis de locatie opgevraagd worden. In de brochure van G Manufaktur zijn de nieuwe lakkleuren te zien: Classic Grey, Deep Green en China Blue. Dit zijn unilakken.