Fisker Ocean wordt een Volkswagen ID.4

Fisker is (nog steeds) bloedserieus over hun elektrische SUV en wil met behulp van Volkswagen een succesvolle auto neerzetten.

Bij het introduceren van een frisse wind in een belangrijk segment is timing misschien wel het belangrijkste wat er is. Ondergetekende vond bijvoorbeeld dat de Tesla Model 3 op het randje zat. Het is indrukwekkend dat die auto zo’n enorm succes is, maar het heeft wel een ruime tijd langer geduurd dan Musk’s initiële plan was. Een auto die een beetje van hetzelfde last begint te krijgen is de Fisker Ocean.

Belofte maakt schuld

Het is al vanaf begin 2019 dat Fisker officieel bezig is met een compacte elektrische SUV. Stukje bij beetje kwam er meer info binnen en de ondertussen tot ‘Ocean’ gedoopte auto is volop in ontwikkeling. De belofte is datgene wat iedereen wil: een nette actieradius (volgens het laatste nieuws tot en met 480 km) voor een vriendelijke prijs (volgens het laatste nieuws rond de 30.000 Amerikaanse dollars). Klinkt leuk, maar de auto staat gepland voor 2021. En wat momenteel goede specs zijn voor een elektrische auto, kan binnen 1-2 jaar tijd al weer ondermaats zijn.

Partner met VW

Om de auto up to date te houden, kan er in ieder geval gerekend worden op goede steun voor het onderhuidse gedeelte van de Ocean. Recent kwam een rapport naar buiten vol met de nieuwste informatie voor investeerders. Fisker heeft daarin bekend gemaakt dat ze gebruik willen gaan maken van het MEB-platform van Volkswagen. Dit modulaire platform moet je zien als de moderne versie van het MQB-platform: de meeste (compacte) Volkswagens maken er gebruik van. Zo ook het MEB-platform, wat de basis vormt voor bijvoorbeeld de Volkswagen ID.3, SEAT el-Born en zo’n beetje alles wat in de lage(re) regionen elektrisch en VAG is.

Ocean op MEB

Momenteel is het nog allemaal ‘naar verwachting’. Mocht het gaan zoals Fisker het wil, dan wordt de Fisker onderhuids zo ongeveer een Volkswagen ID.4. Wellicht dat de Amerikaanse insteek van Fisker de Yankees meer zint dan Volkswagen, dan zou de Ocean nog kunnen scoren ook.