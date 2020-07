Audi SQ7 en SQ8 in Nederland ook met benzinemotor

Zelfontbranding wordt vervangen.

De Audi SQ7 en SQ8 waren in Nederland altijd alleen verkrijgbaar met een dieselmotor. Voor de S4, S6 en S7 geldt hetzelfde. Raar, want in bijvoorbeeld de VS zijn deze auto’s wel met een benzinemotor verkrijgbaar. In de VS werden de benzineversies (4.0 V8 TFSI met 507 pk en 770 Nm koppel) al begin dit jaar gepresenteerd. Audi gooit nu het roer om en lepelt deze benzinemotor ook in Nederland in de SQ7 en SQ8. De diesel wordt van de prijslijst geschrapt.

De benzinemotor vs dieselmotor

De V8 diesel had 435 pk en 900 Nm koppel in de vierliter TDI. De nieuwe V8 TFSI heeft dus meer vermogen en wint het ondanks het verschil in koppel van de diesel. In 4.0-4.1 seconde sprint het bakbeest naar de 100 kilometer per uur terwijl de diesel daar 4,8 seconde voor nodig had. De sprint stopt bij een snelheid van 250 km/u, de Audi SQ7 en SQ8 zijn beide begrensd. Het benzineblok heeft twee twinscroll turbo’s en maakt gebruik van cilinderuitschakeling. De V8 blijft een vierwielaandrijver gekoppeld aan een achttraps tiptronic. Het afremmen doet het tweetal met schijven van 40 centimeter en kenmerkende zwarte klauwen met S-logo. Leg je wat geld bij zijn keramische remmen met antraciet klauwen mogelijk.

Vierwielbesturing en adaptieve luchtvering

Kleine boodschappenkarretjes zijn de Audi SQ7 en de SQ8 allesbehalve. De draaicirkel is dan ook vele malen groter. Audi heeft het tweetal daarom voorzien van vierwielbesturing. Bij lagere snelheid draaien de achterwielen in tegengestelde richting om de draaicirkel kleiner te maken. Op hogere snelheid draait het systeem alle wielen in dezelfde richting voor hogere stabiliteit in de bochten.

De Audi SQ7 en SQ8 krijgen standaard ook adaptieve luchtvering. Hiermee kan het niveau geregeld worden en kan de auto afgesteld worden naar rijgedrag en wegdek. De SQ7 heeft twee reservoirs van tien liter om het systeem naar behoren te laten werken. De SQ7 staat standaard op 20 inch, de SQ8 op 21 inch. Wil je de SUV’s nog hoger op zijn poten staat er bij de SQ8 een velgenset van 23 inch in de optielijst.

Najaar

Het duurt nog even voordat Audi de V8 benzine in de SQ7 en SQ8 heeft gelepeld. In het najaar zullen de eerste leveringen zijn. Prijzen en andere specificaties laten ook nog even op zich wachten. Het is onbekend of Audi hetzelfde gaat doen met de S4, S6 en S7 die nog wel alleen een dieselmotor onder de kap hebben liggen.