G-POWER GLE 63 S AMG haalt de limiet weg

De SUV Coupé is een echt love it or hate it-segment. Een tussenweg is er simpelweg niet. Feit is dat steeds meer autofabrikanten met het concept aan de slag gaan. Ook tuners zijn er gek op, zoals G-Power die de GLE 63 S AMG heeft aangepakt.

Er is wel een voordeel van die tuning. Na de aanpak van G-Power verschijnt de GLE 63 S Coupé heel snel uit beeld als het gaspedaal wordt ingetrapt. Met 585 pk aan vermogen is de AMG al geen kinderachtige verschijning, maar G-Power doet er nog een schepje bovenop. De tuner tilt het vermogen naar 800 pk en een bizarre 1.100 Nm koppel. Oftewel een toename van 215 pk en 340 Nm koppel.

G-Power heeft dit resultaat behaald door de 4.0 biturbo V8 te chiptunen, door een nieuw uitlaatsysteem te monteren en door de turbo’s aan te pakken. De tuner stelt verder dat de V-max elektronisch begrensde topsnelheid verwijderd wordt. Wat ze er dan weer niet bij zeggen is wat de daadwerkelijke topsnelheid is na de tuning. Dit zal ongetwijfeld dik over de 300 km/u zijn.

Het uiterlijk van de gepimpte Benz is des G-Powers. Een combinatie van wit met zwart en opvallende 23-inch HURRICANE RR velgen trekken de aandacht. Deze GLE 63 S AMG rolt op 315/25 ZR23 rubber.