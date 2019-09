Foto’s: Tourenwagens tijdens de Historic Grand Prix

Prachtige klassiekers van vervlogen tijden.

Afgelopen weekend vond op Circuit Zandvoort de Historic Grand Prix plaats. Een zeldzame kans voor petrolheads om bijzondere klassieke raceauto’s op volle snelheid in beweging te zien. Normaal gesproken zie je dit soort auto’s in een museum, maar tijdens de Historic Grand Prix komen ze op Nederlandse bodem in actie.

Robert van den Oever en Maarten van der Pas maakten een gastbijdrage over de Porsche 935, die kun je HIER lezen. Daarnaast zijn er ook een setje gave foto’s geschoten en gedeeld op Autojunk van de overige deelnemende auto’s.

De gallery brengt het racen van vroeger weer tot leven met een Audi V8, Alfa Romeo 155 V6, BMW M3 E30, Ford Sierra Cosworth, Mercedes-Benz 190 E EVO II en Mercedes-Benz C-klasse. De geur van de mechaniek, brandstof en rubber moet je er even zelf bij verzinnen. De 8e editie van de Historic Grand Prix Zandvoort vond van 6 tot 8 september 2019 plaats op het circuit in Noord-Holland.