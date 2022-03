G-Power verandert BMW M2 en M4 in dikke krachtpatsers

De lol hoeft niet op te houden bij 450 en 510 pk. G-Power geeft de BMW M2 en M4 een lekker dikke bak pk’s mee.

Moet je meer willen, is vaak de vraag. Wanneer BMW volgens menig autojournalist heerlijke M-auto’s neerzet, is het vaak maar de vraag of die auto’s met extra pk’s uit balans halen de oplossing is.

Tuning

Toch kan het vaak geen kwaad om er iets meer uit te halen dan je van de fabrikant meekrijgt. De fabrikant, in dit geval BMW, moet in verband met milieu de motor vaak een beetje extra dicht zetten. Met een paar simpele stappen krijg je al meer dan de fabrieksopgave. G-Power onderneemt die paar stappen en nog veel meer. Ze hebben namelijk een lekker dik duo gepresenteerd op basis van de BMW M2 en M4.

G-Power BMW M2 en M4

Respectievelijk luistert het tweetal naar de namen “G-Power G2M CS Bi-TURBO” en “G-Power G4M Bi-TURBO”. Beide auto’s hebben een drie liter grote biturbo zes-in-lijn voorin liggen, al gaat het bij de M2 om de S55-motor en bij de M4 om de S58. Het betekent af fabriek 450 pk voor de M2 (CS) en 510 pk voor de M4 (Competition). Daar kan G-Power het volgende mee:

660 en 700 pk

Er zijn zoals altijd verschillende gradaties voor de G-Power BMW M2 en M4, waar er steeds meer wordt toegevoegd, het steeds duurder wordt maar ook steeds meer pk en Nm oplevert. In beide gevallen gaat het om geklooi met de software, maar optioneel om een nieuw inlaatsysteem, uitlaatsysteem, downpipes, aangepaste turbo’s en veel meer. In de M2 betekent het 500, 540, 570 of 660 pk. In de M4 levert het 600, 650 en 700 pk op. Dat laatste klinkt als weinig, want in de M4 wordt er niet aan de turbo’s gezeten. Dat komt misschien nog. Optioneel wordt de begrenzer omhoog gezet naar 330 km/u voor beide modellen.

Lekkere dikke krachtpatsers maken van je BMW M2 of M4: het kan met G-Power. Overigens heeft G-Power’s nieuwe bedrijf Infinitas een pakketje voor de M4 waarmee je in viercijferige pk-nummers kunt eindigen.