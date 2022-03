Meer info Opel Manta bekend, extreem veel range

Het was al officieel. Nu hebben we meer info over de Opel Manta.

Het is bijzonder knap wat ze bij Opel hebben gedaan in de afgelopen paar jaar. Het Duitse merk was van 1929 tot 2017 onderdeel van General Motors. PSA nam de boel over in 2016. Die hele clan werd opgenomen in de Stellantis groep na een fusie tussen PSA en FCA.

Opel kon zich op het gebied van design en techniek helemaal opnieuw uitvinden. Natuurlijk, qua techniek kon men gebruik maken van PSA-producten. Echter, zo’n ommezwaai in relatief korte tijd is nogal een taakje.

In de tussentijd zijn er een aantal modellen weggegaan (Cascada, de MPV’s, de OPC-modellen) en kregen we een zwikje crossovers en EV’s ervoor in de plaats. Maar is er is meer goed nieuws: de Opel Manta keert definitief terug. Opel was al in de weer met de Manta GSe ElektroMOD om ons aan het idee te laten wennen.

Elektrisch

Uiteraard wordt de nieuwe Opel Manta een elektrische auto. Dat is onderdeel van de strategie van Opel. In 2024 moet er van elk model ook een EV-versie zijn. In 2028 moet het gehele merk enkel en alleen elektrische auto’s verkopen. De opvolgers van de Insignia en Crossland worden ook elektrisch en de Manta dus ook.

Volgens Opel, wordt het een ‘zeer emotionele’ die daadwerkelijk ‘puur rijplezier’ moet bieden, zo laat Uwe Hochgeschurtz – de CEO van Opel – weten aan Carscoops. Dat gaat gebeuren middels acceleratie. Dat is jammer, een gemiste kans. Er zijn niet veel leuke EV’s voor het betere bochtenwerk.

Het wordt nog enger, want Opel geeft aan dat de nieuwe Opel ‘ruim’ zal worden. Oh, wacht, jongens: jullie gaan toch niet NOG een crossover bouwen en daar ‘Manta’ vervolgens op schrijven? Het lijkt er (uiteraard) wel op. Collega @Loek deed al wat uit de doeken, er is nu meer info over de nieuwe Manta.

Meer info Opel Manta

De Manta wordt namelijk wel heel erg snel. Want acceleratie slaat trouwens niet alleen op de 0-100 km/u tijd, maar ook op de laadtijden. Het is de bedoeling dat je 30 km per minuut kunt laden. Inderdaad, dat is een kilometer per 2 seconden.

Qua range hoef je overigens ook niet te klagen, want de minimale actieradius bedraagt 500 km. De accu’s worden gebouwd in een nieuwe gigafactory in Kaiserlautern.

Maximaal is er 800 km beschikbaar. Kun je eindelijk op snelheid naar Kalsruhe blaffen zonder dat je 7 keer moet laden en moet praten met andere fiscale EVangelisten over hoe fijn het is dat je verplicht moet pauzeren en broodjes kunt (moet) eten.

Naast een ‘best in class’-acceleratie moet de nieuwe Manta overigens ook een auto zijn waarmee het leuk sturen is. Opel zegt overigens dat het een nieuwe interpretatie is van de Manta, niet zozeer een opvolger van de Manta.

Meer lezen? Dit zijn de 12 gaafste Irmscher projecten door de jaren heen!