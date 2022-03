Kia wil gigantisch schoon merk worden in 2030

Vanaf 2027 tot en met 2030 wil Kia ervoor zorgen dat ze aardig dominant worden op het gebied van schone aandrijflijnen.

We halen Hyundai en Kia vaak aan als ‘de merken die EV’s goed in de vingers hebben’. Het is ze toch gelukt om de potente Kona EV en Niro EV in Europa een succes te maken, omdat ze goede specs konden bieden voor weinig geld. Sindsdien zijn beide merken zichzelf een beetje opnieuw uit aan het vinden. Auto’s als de nieuwe EV6 en Niro maken de tongen los, terwijl je ze best wel eens zou kunnen betalen.

Kia strategie in 2030

Een mooie positie om te hebben, dus wil Kia het zo blijven doen. Kia’s CEO Ho Sung Song heeft tijdens een evenement voor investeerders de plannen uit de doeken gedaan. Kia schetst zichzelf anno 2030 en laat zien wat de doelen zijn. Die zijn niet voor de poes.

Ten eerste moeten er flink meer auto’s verkocht worden. Er wordt gericht op vier miljoen verkochte auto’s per jaar wereldwijd. Bedenk daarbij dat afgelopen jaar de verkopen op 2.775.056 verkochte auto’s bleef steken, ondanks een groei van 6,5 procent ten opzichte van 2020. Er is dus werk aan de winkel.

1,2 miljoen EV’s

Uiteraard zijn de ambitieuze plannen voor 2030 grotendeels gericht op elektrische auto’s. Kia wil dat van die vier miljoen auto’s minstens dertig procent, of 1,2 miljoen stuks, een EV is. Ook maakt Kia een totaal op van ‘ecovriendelijke auto’s’ in combinatie met die EV’s, waarmee twee miljoen van die verkochte auto’s een groen randje moet hebben. Denk aan (mild) hybride of plug-in hybride.

Veertien EV modellen

Even terug naar die EV’s: de EV-dominantie wordt geaccelereerd met dank aan een flink opgepept arsenaal. Kia plant tussen nu en 2030 zo’n veertien volledig elektrische voertuigen in het aanbod te hebben. We kunnen dus vanaf nu twee EVs per jaar verwachten die onthuld worden.

Naast reeds bekende geplande EVs, denk aan het huidige gamma elektrificeren, zijn er drie nieuwe modellen bijgekomen. Twee elektrische pickup trucks, hoogstwaarschijnlijk bedoeld voor de Amerikaanse markt. We verwachten eentje in hetzelfde segment als de Hyundai Santa Cruz en wellicht eentje om de strijd aan te gaan met de Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, Tesla Cybertruck en noem ze maar op.

Kia EV9

Eén van die andere modellen is al min of meer onthuld: de Kia EV9. We kregen eind 2021 deze top-SUV à la BMW XM te zien als concept, maar deze krijgt in 2023 een productieversie. Verwacht dat hij niet té veel gaat afwijken van het concept en dus een aardig grote volledig elektrische SUV wordt.

We zien al een paar specs: 540 km rijbereik, 100 km bijladen in zes minuten en een acceleratietijd van ‘5,x’ seconden. Er moet dus nog het één en ander onthuld worden. Kia gaat de EV9 ook gebruiken om hun AutoMode te debuteren. Dat wordt Kia’s superslimme autonome systeem. Deze wordt flink getest om optimaal te zijn in de EV9 maar wordt steeds slimmer. Om dat bij te kunnen benen, wordt de EV9 uitgerust met de mogelijkheid om updates via de cloud te ontvangen, of OTA zoals dat tegenwoordig heet. Die OTA-mogelijkheid moet beschikbaar worden voor zo’n beetje alle modellen die Kia gaat aanbieden.

Kortom, er is werk aan de winkel, maar het ziet er goed uit voor Kia in 2030.