Ga dit weekend de weg niet op, ik herhaal, ga de weg niet op!

Het is weer die tijd van het jaar.

Je zou aankomend weekend ook wel het ‘zwarte weekend’ kunnen noemen. Niet alleen omdat voor bijna heel Nederland de kerstvakantie begint en daarom ervoor kiest om er met de auto op uit te gaan naar een nog kouder vakantieland, maar ook omdat het langer donker dan licht is. En door die samenkomst van omstandigheden verwacht de ANWB drukte op Europese wegen.

De ellende begint vrijdag al. Vanaf dan trekken er hordes sneeuwliefhebbers naar de bergen met als resultaat veel files bij grenscontroles (die staan er tegenwoordig steevast op de grens naar Duitsland) en op de Duitse wegen, waar je ongetwijfeld de nodige ‘Baustelle‘ tegen zult komen.

Naarmate het weekend zijn intrede doet, verplaatsen de verkeersproblemen zich ook mee en zullen ze zich vooral om de skigebieden concentreren. De ANWB voorspelt dat het omgekeerde overigens een week later weer zal gebeuren, want dan is het blijkbaar voor velen weer gedaan met de skipret en stapt men weer in de auto terug naar huis.

Donkere dagen = meer ellende

Naast de vakantiedrukte, helpt het ook niet mee dat het aankomende zondag de kortste dag van het jaar is. Op die dag komt de zon op rond 8:45 uur en gaat ie om 16:30 uur alweer onder. Daarmee is het slechts zeven uur en een kwartiertje licht.

Het is inmiddels in meerdere onderzoeken aangetoond dat er meer ongevallen gebeuren in de donkere dagen van het jaar. Hoewel er nog geen aantoonbaar bewijs is dat er een piek in problemen plaatsvindt op de allerkortste dagen, helpt de vroege zonsondergang natuurlijk niet als het toch al druk is op het asfalt.

Gelukkig blijft het weer redelijk goed en wordt het zelfs zonnig, al zal juist dat laaghangende zonnetje voor de nodige ellende gaan zorgen. Tel daarbij de kerstmarkt-gangers op, en je hebt een gevaarlijke cocktail van slechter zicht en een groot aantal zondagsrijders. Oppassen dus of volg ons veelgebruikte advies op: blijf weg, ik herhaal, blijf weg!