Easypark-soap gaat door: ongevraagd betaald abonnement in je mik

De parkeerboer neemt wederom een dubieuze beslissing.

EasyPark zorgde begin dit jaar voor een gezonde dosis ophef. Het bedrijf besloot om de servicekosten flink op te krikken. In plaats van het vaste tarief van 0,39 euro gingen gebruikers van het EasyPark Small-pakket 15 procent van de parkeerkosten aan EasyPark betalen. De administratiekosten zouden nooit boven de 7 euro stijgen. Dit besluit kon rekenen op een boel boze mensen op het internet die zworen nooit meer te parkeren met EasyPark.

Wat is er nu weer aan de hand?

Een volgende rel kan in het vooruitzicht liggen. Autoblog-lezer Willem tipt de redactie via [email protected] over een wijziging in de parkeerwereld. EasyPark heeft concurrent Parkmobile helemaal opgeslokt. Het bedrijf is nu onderdeel van EasyPark. Klanten die van Parkmobile af komen, maken nog gebruik van een oude abonnementsvorm. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

EasyPark wil één pakket hebben voor de zakelijke klant genaamd EasyPark Business Pro. Voor klanten zoals Willem verandert daarmee alles aan de manier van betalen. Bij het oude Parkmobile-abonnement betaalde je nog per parkeeractie. Hoe vaker je parkeert, hoe meer je betaalt, maar dus ook andersom.

Het probleem

Waar je bij Parkmobile kon kiezen voor een betaling ieder keer dat je parkeert, moet je bij EasyPark meegaan in het nieuwe model. Doe je voor 1 januari 2026 niets aan je Parkmobile-abonnement, dan stap je direct over naar het betaalde abonnement van EasyPark. Hierover word je ingelicht via een mailtje. Zoals Willem al schetst: als je het mailtje toevallig mist doordat het bijvoorbeeld in de spam belandt en je de hele maand niet parkeert, krijg je toch de abonnementskosten gefactureerd.

Sterker nog, je gegevens, gebruikers en voertuigen gaan automatisch mee naar de roze parkeergigant. Er zitten ook nog wat andere verschillen aan het nieuwe abonnement. Je betaalt bij EasyPark per gebruiker en niet per kenteken. Iedere gebruiker kan onbeperkt kentekens toevoegen, maar let wel: het registreren van een nieuwe gebruiker kost eenmalig 4,99 euro.

Hoeveel betaal je dan?

Of je nou wel of niet hebt geparkeerd, EasyPark brengt iedere maand 0,99 euro per gebruiker in rekening. Een kleine meevaller: voor de zakelijke klanten gebruikt EasyPark niet een percentage over de parkeerkosten als servicekosten. Je betaalt gewoon nog 0,39 euro servicekosten per transactie. Oh, en als je een SMS-herinnering van ze krijgt, dan wordt er 35 cent per SMS in rekening gebracht. Alle kosten zijn exclusief btw.

Wil je hier niets mee te maken hebben, dan moet je voor het einde van het jaar je account opzeggen bij EasyPark. Dit doe je via het Self Service Portal. Tipgever Willem is van plan om zijn abonnement niet over te laten hevelen. Volgens hem moet je door aardig wat hoepels springen om het account helemaal op te zeggen. Opzeggen is gelukkig kosteloos. Antwoorden op meer vragen over de abonnementsvorm vind je op de website van EasyPark.

Bedankt voor de tip, Willem!

