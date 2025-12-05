Vanavond is de horrorspits der horrorspitsen! Blijf weg van de weg! Ik herhaal: blijf weg van de weg!

Er zijn van die dagen, dan komt alles samen. De spits der spitsen! Vandaag is zo’n dag. De zon gaat onder om half vijf, het is vrijdag en iedereen, ja iedereen, wil snel naar huis. Want het heerlijk avondje is gekomen!

Dat heerlijk avondje betekent dat we allemaal extra vroeg weer in de auto springen en onszelf door de files wringen richting de gevulde speculaas, kruidnoten en taai-taai-poppen. Het wordt extreem druk op de weg.

Sinterklaas staat met mijter (met of zonder religieuze symbolen) en zijn al dan niet gekleurde of roetgeveegde Pieten weer klaar om iedereen een pakje of surprise te brengen. Dan kan het Sinterklaasjournaal nog zijn best doen om de mythe te doorbreken; we gaan gewoon weer massaal in de auto op tijd naar huis!

Vroege piek

Dat betekent dat de spits vandaag net zo vroeg piekt als de winkels hun kerstspullen reeds in de etalages hebben staan. Waar de vrijdagavondspits normaal gesproken om half vijf op zijn hoogtepunt is, verwacht de ANWB dat vandaag om half vier het drukste moment is.

Want winkels sluiten hun deuren eerder en omdat 5 december op vrijdag valt, vieren veel mensen Sinterklaasavond op de dag zelf. Daarnaast vieren we dit feest ook nog eens massaal bij familie en daar moeten we dan ook weer naartoe. Geluk bij een ongeluk is dat er geen sneeuw, ijzel en regen voorspeld zijn.

Blijf weg van de weg!

Wacht dus niet langer. Het was natuurlijk beter geweest als je gewoon thuis was gebleven, maar ben je toch naar je werk gegaan, spring dan NU in de auto en snel je naar huis. En anders is er maar één advies mogelijk: blijf weg van de weg! Ik herhaal: blijf weg van de weg.

Foto via Autoblog Spots. Spotter: @thomcarspotter