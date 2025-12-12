Goedkoop shoppen in Duitsland kan duur uitvallen door deze fout

Al het voordeel in één klap weg als je dit vergeet.

Het hele jaar door trekken Nederlanders met de auto naar Duitsland om er een blok kaas, een aantal sixpacks frisdrank en een boel cosmetica te kopen. Dit soort producten kun je er voor veel zachtere prijsjes scoren dan hier in Nederland. Nu Kerstmis voor de deur staat, bezoeken ook veel Nederlanders de Duitse kerstmarkten. Daarbij moet je één essentieel onderdeel voor de reis niet vergeten: de milieusticker.

Er schijnen nog steeds Nederlanders te zijn die geen weet hebben van de milieuzones in Duitsland. We leggen het graag nog eens voor je uit. Al sinds 2008 werkt Duitsland met milieuzones, of Umweltzones zoals het fenomeen daar wordt genoemd. Om toegang te krijgen, heb je een sticker nodig. Er zijn twee soorten: de groene sticker voor auto’s met een verbrandingsmotor en de blauwe sticker voor EV’s.

Hoe herken je de Duitse milieuzone?

Let op: alle auto’s die de zone binnenrijden, moeten een sticker hebben. Ook al heb je dus een milieubewuste EV of een zuinige PHEV: je auto moet bestickerd zijn. Je herkent de Duitse emissiezone aan een vierkant wit bord met in het midden een rode cirkel met het woord ‘Umwelt’ erin en ‘ZONE’ eronder, zoals hieronder.

Boete voor rijden zonder milieusticker

In Nederland riskeer je een boete van 120 euro met een personenauto en met een vrachtwagen zelfs 310 euro als je in de nieuwe emissievrije zones komt. In Duitsland is de boete iets milder. Daar betaal je 100 euro als je wordt gepakt in de Umweltzone zonder sticker. Zeg dan maar dag tegen het financiële voordeeltje dat je hebt gehaald uit de goedkope kaas.

Wat kost een milieusticker voor Duitsland?

Je kunt het plakplaatje via verschillende kanalen aanschaffen. Kijk wel goed of je geld overmaakt naar een betrouwbare partij. Je zit bijvoorbeeld goed bij milieusticker.nl, want dat is een samenwerking tussen de ANWB en de TÜV. Hier betaal je 15,45 euro voor de sticker. Brancheorganisatie VWE vraagt 12,50 euro voor de sticker.

Nog een waarschuwing: als je de sticker hebt besteld, maar nog niet hebt ontvangen kun je een boete krijgen. De sticker moet dus fysiek op de auto zitten. Bestel de sticker daarom op tijd. Wat je ook kunt doen, is ouderwets op een fysieke locatie een sticker kopen. Bij de betere benzinepomp die is aangesloten bij de Dekra of TÜV kan dit, maar ook jouw gemeente deelt stickers uit.

Heb ik voor een Duitse kerstmarkt een milieusticker nodig?

Veel Duitse dorpen en steden hebben inmiddels zo’n milieuzone in en rondom het centrum. Zo ook de meeste plekken dichtbij de Nederlandse grens waar een grote kerstmarkt is. Denk aan Oberhausen, Duisburg, Essen en ga zo maar door. Het voordeel in Oberhausen is dan weer dat je er gratis kunt parkeren in een gigantische parkeergarage. Het nadeel van deze kerstmarkt is dat het er vaak erg druk is.

Wil je per se naar een kerstmarkt waar je geen milieusticker nodig hebt, dan zijn Monschau en Bielefeld de dichtstbijzijnde kerstmarkten. Andere steden met een kerstmarkt waar je geen milieusticker nodig hebt, zijn: Bernkastel-Kues, Braunschweig, Chemnitz, Erfurt, Freiburg im Breisgau, Goslar, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Kassel, Kiel, Lübeck, Quedlinburg en Trier.

Mijn advies? Bestel een milieusticker en kijk welke stad voor jou het dichtste bij is. Zo weet je zeker dat je geen boete krijgt. Daarnaast blijft de milieusticker voor altijd geldig. Als je later dus nog eens de grens over moet, riskeer je ook dan geen boete.

Foto: Zo blijf je rijk gespot door @kuifje