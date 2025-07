Ga niet met je getunede BMW naar het Gardameer! Ik herhaal…

Ga maar niet met je getunede BMW naar het Gardameer, voor je het weet wacht je hetzelfde lot als deze Duitse BMW’s…

Lago di Como, Lago Maggiore en Lago di Garda. Stuk voor stuk prachtige meren in Italië. Lekker vakantie vieren en lekker rijden. Rondom die meren in het prachtige zonnetje.

Dat vinden Instagrammers Wlad.fd en Track.340i ook. De eerste laadde gisteren twee lekker getunede BMW’s op de trailer en reed met de vlam in de pijp over de Brennerpas naar Italië toe. De tweede kwam zelf over de weg. Auto’s parkeren voor het hotel en lekker eten en slapen.

Compleet vernielde BMW’s bij Gardameer

Waar italianen meestal enthousiast staan te klappen als je met een knappe auto voorbij rijdt, waren er bij het Gardameer kennelijk een paar boeven die niet wilden klappen maar klauen.

Toen de Duitse autoliefhebbers van de ontbijttafel afkwamen en nog aan het nagenieten waren van de Italiaanse cappuccino was de dag rap verpest. Want wat ze op de parkeerplaats aantroffen was regelrechte horror…

Ze waren gekomen voor het SO.GA auto event. SO.GA is een evenement dat is ontstaan ​​en gegroeid aan de zuidkant van het Gardameer, vandaar de naam (SOuth GArda).

Kom je uitgeslapen je hotel uit voor een dagje episch sturen en dan zie je dit… Volgende keer maar weer gewoon met de Kia Picanto of de Dacia Duster naar het Gardameer? Ga maar niet met je getunede BMW naar het Gardameer! Ik herhaal, ga maar niet met je getunede BMW naar het Gardameer…