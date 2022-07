Ga jij binnenkort met deze auto naar je werk?

Geen openbaar vervoer. Maar ook niet je eigen auto. Ga jij met de Apollo RT6 naar je werk?

De toekomst van de automobiel is altijd een boeiend vooruitzicht. Auto’s komen er in vele soorten en maten. Op dit moment zij er een paar trends gaande die we moeilijk kunnen negeren.

Auto’s worden duurder en schaarser. Complete segmenten zullen in korte tijd worden weggevaagd. En dan bedoelen we niet een niche als de cabrio-crossover, maar bijvoorbeeld wel de goedkope A-segment hatchback.

Baidu Apollo RT6

Er gaat dus een tijd komen dat er heel erg veel mensen simpelweg geen auto meer kunnen betalen. Er is geen fabrikant die voor een lage prijs kan voldoen aan alle eisen van – in ons geval – de EU. Die mensen kunnen niet allemaal met de trein. Gelukkig heeft Baidu een oplossing!

Het is de Apollo RT6. Van een afstandje lijkt de auto het liefdeskind tussen een BMW i3 en volkswagen ID5. Maar deze auto is niet zomaar een designoefening. Sterker nog, het ontwerp is bijna niet relevant. Nee, het gaat om de techniek van deze EV.

Autonoom

En dan bedoelen we niet de motor, accu, prestaties en verbruik. We hebben daar namelijk geen idee van bij de Apollo RT6. Nee, het gaat namelijk om de autonome techniek. De auto is vanaf de ventieldopjes ontwikkeld als zogenaamde ‘robotaxi’. Zoals je kunt zien is er een stuur aanwezig. Echter, deze kun je vrij eenvoudig verwijderen.

Er zijn 12 camera’s en 8 LiDAR sensoren aanwezig die alles in de gaten houden. De auto is voorzien van level 4 autonome techniek. Baidu heeft er uitvoerig mee getest, in totaal 20.000.000 kilometer. Volgens zijn makers is de Apollo RT6 net zo goed in het besturen als een een persoon die zijn rijbewijs 20 jaar heeft.

De Apollo RT6 is goedkoop

Nu zijn er meer ‘pods’ en andere rijdende zetpillen waarmee je autonoom kunt rijden. Wat maakt de Apollo RT6 dan zo anders? Nou, dat gaan we je vertellen. Ten eerste is deze versie al behoorlijk productierijp.

De Volkswagen Cedric is bijvoorbeeld inmiddels zes jaar oud maar nog altijd hopeloos futuristisch. Een ander belangrijk aspect is de prijs. Omgerekend kan Baidu de Apollo RT6 aanbieden voor een kleine 40 mille.

De robotaxi moet je zien als een soort oplossing tussen een deelauto en een taxi. Qua kosten moet de de robotaxi ongeveer de helft gaan kosten van een reguliere taxi. Met de stijgende prijzen voor het openbaar vervoer is het nog niet eens zo’n heel gekke propositie.

Apollo Go

In het geval van de Baidu Apollo RT6 gaan de ritjes via Apollo Go. Deze service bestaat al sinds 2020 in 10 steden in China. Sindsdien zijn er al meer dan een miljoen ritjes uitgevoerd. Sinds kort heeft Baidu Go een vergunning van de Chinese overheid om te rijden zónder een fysieke bestuurder achter het wegklapbare stuurwiel.

Kortom, de auto wordt zo wel heel erg overbodig. Zou jij dit serieus overwegen? Of kiezen we er toch voor om zelf te rijden?