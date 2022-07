Deze speciale S2000 gaat heel erg duur worden

We hebben het idee dat deze speciale S2000 voor een monsterlijk bedrag van eigenaar gaat wisselen.

Het is een apart fenomeen in autoland. Alles gave auto’s die nu extreem veel waard zijn, waren nieuw vaak niet eens zo heel erg populair. Denk aan auto’s als de Porsche 968, Honda NSX, BMW M3 (E30) en ga zo maar door. Auto’s die bijzonder cool waren voor de liefhebber, maar waar het grote publiek (dat daadwerkelijk de auto koopt) niets van moest hebben.

De Honda S2000 is ook zo’n auto. De Japanse roadster roadster was gelukkig ook bedoeld als verjaardagscadeau. Ten tijde van de introductie van de S2000 in 1999 bestond Honda 50 jaar. Daarnaast kon de S2000 functioneren als imagebuilder. In totaal zijn er 66.547 Honda S2000’s verkocht. Dat is op zich niet extreem weinig, ook al is het wereldwijd en verdeeld over 10 jaar.

Club Racer

Toch denken we dat deze S2000 weleens heel erg duur kan gaan worden. Het is namelijk een Honda S2000 CR, waarbij CR staat voor Club Racer. Het is een soort halfslachtige poging om iets te creëren tussen een reguliere en de S2000 Type R die er nooit kwam (maar zo cool zou zijn!).

De S2000 CR is niet zomaar een S2000 met een vreemde bodykit. De besturing werd aangepast, straffere ophanging en 255-banden achter in plaats van 245. De ietwat vreemde bodykit had wel degelijk aerodynamisch het gewenste effect.

Prijs speciale S2000

Dit exemplaar komt uit 2009 en is echt een van de allerlaatste uit de serie. De S2000 CR kwam namelijk in 2008 op de markt, maar werd halverwege 2009 al gecancelled wegens een zeldzaam gebrek aan interesse. Er zijn in dat jaar slechts 31 stuks gebouwd en dit is er dus eentje van! De motor is de F22C, met een 2.2 liter voor ietsje meer koppel dan de 2.0 die wij in Europa hadden.

De auto staat nu te veil op Bring A trailer (de advertentie kun je hier checken). De veiling loopt pas over zes dagen af, maar inmiddels is er al 70.420 dollar voor geboden. Dit specifieke exemplaar is Grand Prix White (niet te verwarren met het veel mooiere Championship White) en heeft een zwart-geel interieur.

Net als de meeste CR’s is ook deze speciale S2000 uitgerust met radio en airconditioning. Bijzonder, Honda moest destijds de auto afprijzen naar minder dan 40.000 dollar omdat niemand interesse had, maar tegenwoordig brengen deze speciale late uitvoeringen bizarre bedragen op. Uiteraard houden we het in de gaten voor je!

