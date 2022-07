Verstappen: ‘Ferrari dominantere weekends dan wij’

Max Verstappen vindt dat Ferrari dominantere weekends heeft gehad dit jaar.

In de Formule 1 wint meestal de beste coureur in de snelste auto. Gaat het om het kampioenschap, dan komen er meer zaken bij kijken. Met name betrouwbaarheid is enorm belangrijk. Constant scoren levert titels op, uiteindelijk. Tot zover het open deuren intrappen voor gevorderden.

Verstappen: Ferrari dominantere weekenden

Op dit moment staat Max Verstappen maar liefst 36 punten voor op zijn naaste belager, Charles Leclerc. De Nederlander won dit jaar al 6 races. Toch ziet Verstappen Red Bull niet als het dominante team dit seizoen. Integendeel zelfs!

Over het algemeen denk ik dat wij in het begin achter de feiten aan liepen en Ferrari probeerden te verslaan. Toen hadden zij een paar DNF’s en daar hebben wij natuurlijk van geprofiteerd. Ik denk dus dat wij nog een beetje achter Ferrari zitten. Natuurlijk kan het per circuit verschillen, maar over het algemeen heb ik het idee dat Ferrari meer dominante weekenden heeft dan dat wij hebben gehad. Max Verstappen, zet Ferrari in de favorietenrol.

Bij Red Bull spelen er een paar dingetjes mee. Ten eerste liggen de verhoudingen nu compleet anders. Vroeger was Red Bull het team met de beste wegligging in de bochten, maar was de topsnelheid relatief laag. Dat is nu andersom. Dus de banen waar ze voorheen relatief competitief waren, zijn nu (wederom relatief gezien) een grotere uitdaging.

Daarnaast zit Red Bull nog met een beetje overgewicht. Dat zorgt voor – naar het schijnt – zo’n 0,3 tot 0,4 seconde per ronde. Met name in de kwalificaties speelt dat mee, waar er met bijna lege auto’s gereden wordt.

Tenslotte had Red Bull een mispeertje met de afstelling van de RB18 afgelopen weekend, aldus Verstappen:

Het was niet alleen bandengerelateerd. Ik denk dat het ook aan de set-up van de auto lag. Niet alleen de afstelling, maar ook de packaging. Ik denk dat dat niet correct was in Oostenrijk. Daar kwamen we wel achter. Ik hoop dat we met de dingen die we geleerd hebben, hier competitiever zullen zijn.

