Ga NIET naar Dortmund, ik herhaal ga NIET naar Dortmund

Tip: ga niet naar Dortmund.

Afgelopen weekend presteerde Roland Koeman het onmogelijke. Met het Nederlands elftal (nummer 7 van de FIFA-ranking) won hij van Turkije, dat op nummer 42 van de Ranking staat. Nu weten wij ook wel dat Turkije wel ietsje beter is dan hun ranking doet vermoeden en Nederland een tikkeltje hoog staat. Al met al leidt het ertoe dat het Nederlands elftal door is naar de halve finale.

Die speelt men in het stadion van Borussia Dortmund. Dat is sowieso een van de mooiste stadions van Europa als het gaat om sfeer, dus dat is goed. Een ander pluspunt: het is lekker dichtbij Nederland. Je hoeft bij Arnhem alleen via de A12 (Elten-Beek) de grens over. Je rijdt dan de A3 af en dan ben je in het Ruhr-gebied.

Ga niet naar Dortmund

Vanuit veel plaatsen in Nederland is dat de meest logische route. Niemand zal het vliegtuig pakken, maar gewoon lekker met die auto die kant op blaffen. Na ja, dat blaffen kun je wel vergeten, want volgens de ANWB gaat het HEEL erg druk worden. De bond verwacht namelijk 80.000 Nederlanders in Dortmund.

Het is de laatste periode sowieso al er druk op dit stukje snelweg. Afgelopen zaterdag was de vertraging op de A12 richting Duitsland een meer dan een uur. Slik. Omdat het zo dichtbij is, stappen de mensen op het laatste moment in de auto. De ANWB raadt dan ook mensen af om NIET naar Dortmund te reizen. Ik herhaal, de ANWB wil niet dat je gaat, schat.

Zijn het dan allemaal Nederlanders? Nope. Zoals je weet speelt het ensemble van Koeman tegen Engeland. Verwacht wordt dat er ook een hoop Engelsen met de auto komen. De makkelijkste route voor hen is vanaf Hoek van Holland of Rotterdam en dan zo snel mogelijk de A12 op. Precies daar waar alle Nederlanders ook al vast staan.

Omrijden

Voor onze vrienden van AutopTopNL hebben we ook een tip: ga even een weekje relaxen. Het stukje bij Venlo zal namelijk ook heel erg druk zijn, aldus de ANWB. Dus op de A61, A40 en A57 wordt het lastig om topspeed-runs te doen.

Onze tip: kom je het uit noorden, pak de A31 en rij naar het zuiden en sla dan af naar de A30 richting Osnabrück, Dan tijd je de A1 naar beneden via Munster en kom je aan de andere kant Dortmund binnen. Niet een kort alternatief, maar het rijdt door.

Kom je vanuit het zuiden, kun je overwegen om over Wuppertal de 1 te pakken, dat is eveneens een omweg, maar het zal qua drukte beter te doen zijn. Sowieso, wat is er leuker dan een paar kilometer extra Autobahn?

Via: De Gelderlander