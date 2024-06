Blijf weg bij de Duitse grens! ik herhaal, blijf weg bij de Duitse grens

Het Nederlands elftal speelt vanavond tegen Frankrijk en dinsdag tegen Oostenrijk, dat betekent oranje polonaise op de wegen.

Het EK voetbal is begonnen. Polen is al opgerold en vanavond moeten “we” tegen Frankrijk. Dinsdag speelt Oranje in ieder geval nog een wedstrijd tegen Oostenrijk.

Dat betekent dat iedereen vandaag om 21 uur voor de televisie wil zitten en dinsdag om 18 uur voor de confrontatie met Oostenrijk. Dus de nodige files op de Nederlandse wegen.

Dikke oranje file voor de Duitse grens

De ANWB meldt aan Nu.nl dat vandaag de extra files in de avondspits zullen meevallen omdat de vrijdagavond spits altijd eerder is dan de rest van de week en 21 uur dus prima te halen is.

Vanmorgen stond er wel al een dikke oranje polonaise op de A12 bij de Duitse grens. Menig fan was al op weg naar Leipzig en de controles bij de Duitse Grens zijn opgevoerd vanwege het EK.

Daar dus wel dikke file en dat zal ook nog wel even duren. Tijdens het hele EK blijft Duitsland grenscontroles houden en zeker als Oranje speelt zal dat voor files zorgen op de wegen naar Duitsland. Het EK is immers lekker dichtbij deze keer.

Vroege avondspits

Dinsdag verwacht de ANWB wel een zware en eerdere avondspits. Omdat het Nederlands Elftal dan al om 18 uur speelt zal de piek van de spits eerder liggen. Dus, op tijd weg of juist later als je lekker door wil rijden en ook op je werk kunt kijken of via de radio wil luisteren.

Foto: Gewrapte Lamborghini Huracán Performante via Autoblog Spots. Spotter: @carshotsdion