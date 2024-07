Video: sommige mensen kijken echt nergens naar

Alleen op de wereld, hoofdstuk 7.

Serieus, als je een afslag dreigt te missen rij je toch gewoon door naar de volgende? Sommige mensen denken daar duidelijk anders over.

Zoals deze automobilist in een Mazda2. In plaats van doorrijden naar de volgende afslag remt de persoon af om nog even snel de afslag te pakken, met schijt te hebben aan andere automobilisten.

