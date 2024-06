Ga weg uit China! Herhaal: ga weg uit China!

Mocht je een automerk zijn: ga weg uit China!

Zoals jullie hebben kunnen bemerken zijn Chinese automerken heel erg heet. De afgelopen jaren zijn er een hele hoop merken bijgekomen en het einde is nog niet in zicht. Geregeld worden we nog verrast met WEER een nieuw merk dat een goed in de markt gevonden denkt te hebben. Zonder uitzondering is het dan een relatief grote en verbazend prijzige elektrische crossover. Alsof dat het enige is dat wij in Europa lusten. Of in de Verenigde Staten.

Maar andersom is er ook interesse. De automerken in De Oude Wereld willen maar wat graag in China auto’s verkopen. De marktpotentie is immers immens (22 miljoen auto’s op jaarbasis). Zelfs als je een heel klein marktaandeel hebt, kun je alsnog flink aantallen maken. Volgens een financieel analist is het echter mooi geweest en moeten Stellantis, General Motors en Ford hun biezen pakken en wieberen uit China.

Ga weg uit China!

Het is overigens niet de minste financieel analist, namelijk de Bank of America. Elk jaar presenteren ze hun Car Wars-rapport waarin ze zeggen wat (volgens hen) het verstandigst is om te doen. Daar zitten uiteraard een paar open deuren bij. Zo moeten de autofabrikanten een duidelijkere modelstrategie hebben, ook qua aandrijvingstypes.

Nu schiet men kennelijk nog met losse flodders. Overigens, nu we het toch over aandrijvingstypes hebben, de automerken moeten écht gaan focussen om de productiekosten van EV’s omlaag te krijgen. Die zijn nu nog te hoog.

Het meest opvallende advies is dat de automerken zo snel mogelijk weg moeten uit China. General Motors heeft met Buick een ijzersterk merk aldaar en ook Ford en Stellantis zijn er actief. Toch moeten ze allemaal weg.

Maar waarom dan?

Ten eerste verliezen de traditionele automerken te veel marktaandeel in China. Uiteraard ten opzichte van de lokale concurrentie. Daarnaast worden de marges steeds kleiner.

Tenslotte zijn daar nog de aangekondigde extra belastingmaatregelen. Dit is een politiek spel dat over en weer gaat. De Chinese autofabrikanten willen graag exporteren en leveren in Europa en de VS. Maar ja, dat gaat ten koste van de eigen industrie, dus worden Chinese merken extra belast.

China is nu bezig om te zorgen dat het voor buitenlandse bedrijven duurder gaat worden om auto’s te verkopen. Dus het dalende marktaandeel van de traditionele merken in China zou nog weleens hard verder kunnen gaan dalen. Dus blijf weg uit China.

Imagecredit: roze Mondeo door @pinut187 via Autoblog Spots!

Via: Automotive News