Blijf weg uit Londen. Ik herhaal, blijf weg uit Londen!

In elk geval als je een auto hebt met een benzine- of dieselmotor. Dan is het advies: Blijf weg uit Londen!

Met de auto door een grote stad rijden is sowieso al niet het leukse wat je kunt doen, maar je hebt steden en steden. Zo valt het in -pak ‘em beet- Rotterdam nog wel mee, als je ergens met de auto naartoe moet.

Utrecht wordt al een stuk vervelender en Amsterdam is helemaal driewerf KUDT. Met dt inderdaad, dan is het geen scheldwoord voor de filters enzo.

Maar deze steden zijn een feest vergeleken met de hoofdstad van Groot-Brittannië. Londen inderdaad. Als je daar een gewone auto met verbrandingsmotor hebt kunnen we maar 1 ding zeggen; BLIJF ER WEG!!!

Blijf weg uit Londen

Het gemeentebestuur van Londen heeft namelijk bepaald dat je met een vervuilende auto 15 pond per rit gaat betalen als je de stad in wil. Da’s voor 1 enkel keertje al vervelend, maar als je er woont, werkt of om andere redenen vaak moet zijn is het rampzalig.

Het is een plan van burgemeester Kahn, (niet deze Kahn overigens) die wil deugpunten scoren door dit beleid. Tien jaar geleden zou er een meisje gestorven zijn door een fatale astma-aanval veroorzaakt door luchtverontreiniging en aangezien Kahn zelf ook astma heeft, moest er iets gebeuren.

Op zich een nobel plan, alleen is vrijwel niemand in Londen het ermee eens. Dat het meisje is gestorven vinden ze vreselijk, maar ze had een onderliggende aandoening, verweren zij zich. Verder zien ze het vooral als een plan om gaten in de gemeentekas te vullen.

Dus worden nu op grote schaal de camera’s gesaboteerd die moeten registreren wie een vervuilende auto heeft. Een taxichauffeur is zelfs in hongerstaking gegaan. En dat is óók slecht voor de gezondheid…

Vooralsnog is het gemeentebestuur onvermurwbaar en gaat het project gewoon door. Maar als er maar lang genoeg heftig wordt geprotesteerd, halen ze misschien bakzeil daar in Londen.

Tot die tijd: Blijf er weg!!