Ga stijlvol de zomer in met deze Alpina B3 Cabrio

Een zeldzame cabrio voor de liefhebber. Wie biedt?

Een Alpina Cabrio is eigenlijk een hele logische combinatie. Een Alpina is minder hardcore dan een M-model en dat past uitstekend bij een cabrio. Intussen heb je alsnog een hele snelle auto met puike rijeigenschappen.

Alpina Cabrio’s zijn aardig zeldzaam, maar onze vrienden van The Collectables hebben er eentje in de aanbieding. Het betreft een B3 Biturbo van de E91-generatie. Een totaal andere auto dan de M3 Cabrio, want dat was een soort musclecar met zijn V8. Deze Alpina is veel meer een cruiser.

Alpina heeft de 335i met zijn befaamde N54 als uitgangspunt genomen. Mede dankzij nieuwe Mahle-zuigers levert de zes-in-lijn nu 360 pk, waar de 335i slechts 306 pk had. Aan koppel heb je al helemaal geen gebrek, met 500 Nm. Dat is lekker cabriorijden.

Als je een Alpina koopt is een chique kleurtje een must, en dat heeft deze auto ook. Dit exemplaar is uitgevoerd in een donkergroene kleur genaamd Tiefgrün. Deze kleur is niet alleen stijlvol, maar ook heel zeldzaam. Naar verluidt is het de enige Alpina B3 Cabrio in deze specifieke kleur. Er rijden wel meer groene exemplaren rond, maar dat is Alpina Grün.

De auto is verder heel bescheiden uitgevoerd. De eigenaar koos voor de kleinere 18 inch velgen en de Alpina-striping is achterwege gelaten. Met het interieur ga je ook niet opvallen, want dat is gewoon zwart. Een karamelbruin interieurtje was op zich wel leuk geweest, maar goed, je kan niet alles hebben.

Het is in ieder geval geen schreeuwerige auto, en de kenners weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. De bumperlip, de velgen, de vier uitlaten en natuurlijk de badges achterop vertellen dat het hier om een echte Alpina gaat.

Dit exemplaar heeft al redelijk wat ervaring (211.100 kilometer), maar de onderhoudshistorie ziet er heel goed uit. De auto heeft tot en met 2023 in Duitsland rondgereden en is al die tijd dealeronderhouden. Vervolgens is de auto vorig jaar naar Nederland gehaald. En nu kun je dus meebieden op The Collectables. Je hebt nog tot en met maandagavond 20.00 de kans om een bod uit te brengen!