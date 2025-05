Opknappen Van Brienenoordbrug gaat bizar veel geld kosten

Het moet een keer gebeuren, maar dit geintje gaat heel veel hinder opleveren én heel veel geld kosten.

We rijden er dagelijks massaal overheen: de Van Brienenoordbrug. Per dag passeren er zo’n 250.000 auto’s en daarmee is het de drukste brug van Nederland. Boze tongen beweren dat het zelfs de drukste brug van Europa is. De aanstaande renovatie van deze brug gaat dus een aardig verkeersdrama worden.

Dat niet alleen: de renovatie gaat ook veel meer geld kosten dan verwacht. En met veel meer bedoelen we ook echt véél meer. Rijkswaterstaat was in 2022 uitgekomen op een bedrag van 680 miljoen. Nu verwachten ze dat het 1,5 tot 2 miljard (!) gaat worden. “Dat is gewoon wat het werk kost tegen de huidige prijzen. Alles is gewoon veel duurder geworden,” aldus Jörgen van der Meer van Rijkswaterstaat.

De oostelijke boog dateert uit 1965 en is dus behoorlijk op leeftijd. De brug staat niet op instorten, maar er zitten wel haarscheurtjes in de constructie. Het is de bedoeling dat de oudste bogen compleet worden vervangen en verder moet er een grondige renovatie plaatsvinden.

Er was alleen weinig animo onder aannemers om deze monsterklos op zich te nemen. Bij de aanbesteding in 2022 was er maar één gegadigde, die volgens de toenmalige minister veel te veel geld vroeg. Daarom wordt het project nu in vieren gesplitst, en komt er in juli een nieuwe aanbestedingsronde.

De gunning is pas in 2026, maar ook dit jaar wordt er al gewerkt aan de Brienenoord. Van 28 mei tot 2 juni en van 6 tot 10 juni is de parallelbaan dicht. En dat is nog maar een klein voorproefje van wat er komen gaat. De komende jaren zal de brug soms weken tot maanden (deels) dicht zijn. Maar… dan kan ‘ie wel weer honderd jaar mee.

Bron: Telegraaf

Foto: Gerard Stolk