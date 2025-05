Audi wil Italiaans dochtermerk in de verkoop doen

Audi moet kosten besparen en neemt daarom drastische maatregelen.

Oké, de titel is een klein beetje clickbait, maar dat had je misschien al in de gaten. Als Audi Lamborghini wilde verkopen hadden we dat wel meteen gezegd. Audi is echter wel degelijk van plan om een Italiaanse dochteronderneming af te stoten.

Dat Audi eigenaar is van Lamborghini en Ducati wist je waarschijnlijk wel, maar ze hebben nóg een Italiaans merk onder hun vleugels: Italdesign. Dit is een van de beroemdste Italiaanse designhuizen, opgericht door grootmeester Giorgetto Giugiaro.

In 2010 nam Lamborghini 90,1% van de aandelen over en kwam het indirect in bezit van Audi. De resterende aandelen waren nog in handen van Giugiaro himself, maar hij verkocht in 2015 ook de laatste aandelen aan Audi.

Nu – 10 jaar later – wil Audi weer van Italdesign af, om de eenvoudige reden dat ze geld moeten besparen. In maart werd ook al bekend dat er duizenden banen geschrapt worden. Nu heeft Automotive News Europe van de Italiaanse vakbonden vernomen dat Italdesign in de verkoop gaat.

Laten we wel wezen: Italdesign is niet heel belangrijk voor Audi, dus het is geen onlogische zet. Tot de meest recente wapenfeiten horen de Nissan GT-R50, de Italdesign ZeroUno en de DeLorean Alpha5, maar heel relevant is het designhuis niet meer. Het zou wel leuk zijn als ze blijven bestaan om af en toe nog wat bijzondere projecten te doen, dus we hopen dat Italdesign in goede handen komt.

Foto: De Lamborghini Calà concept car uit 1995, ontworpen door Italdesign

Bron: Automotive News Europe