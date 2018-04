Ga uit in deze coole MAN discobus

Nooit eerder een rijdende discotheek gezien? Nu wel!

De jongere lezers onder ons kennen het wel. Je hebt ’s avonds grote uitgaansplannen, maar de rit naar je lievelingsclub is tientallen kilometers verderop gevestigd. Normaliter neem je het OV, al is dat het pijnlijkste alternatief en de meest saaie manier van reizen voor de autoliefhebber. Als je dan toch de bus moet nemen, laat je dan oppikken door bijvoorbeeld deze MAN discobus.

De ombouwafdeling van MAN, zelf noemen ze het de Bus Modification Centre, bouwde een standaard bus om tot ware discolounge voor een klant uit Luxemburg. Deze gigantische blokkendoos, van het type Lion’s City, op wielen is 18,75 m lang en biedt plaats aan 45 gasten. Het project is in vrijwel alle opzichten hetzelfde als een niet-rijdende club. Zo is er een DJ-set met een hifi-systeem van 5×700 Watt en een bar met een biertap en drie koelkasten aanwezig. Flessen drank schijnen niet om te kunnen vallen, te danken aan de magnetische houders.

Daarnaast meldt MAN trots te zijn, dat ze ook aan een toilet hebben gedacht. Waarschijnlijk hebben de ingenieurs niet nagedacht over de verhouding van het aantal gasten en toiletten. Slechts 1 van de 45 gasten kan na al het bier naar de wc…

Laten we doorgaan met de rest van de discobus. Deze MAN is verder voorzien van individueel aan te sturen partylampen en een social-media monitor, waarmee kiekjes van het busfeestje gedeeld kunnen worden. Je vraagt je vast af (net als ik) hoe de partybus aan de nodige elektriciteit komt. Het antwoord is tweemaal een 5 kW-omvormer, die o.a. de twee lithium-ion batterijen oplaadt.

Een 310 pk sterke dieselmotor brengt alles in beweging. Hoeveel de rijke Luxemburger heeft afgerekend is onbekend.