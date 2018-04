Het mooie verhaal achter de 300 SEL 6.3

Er is er eentje jarig, hoera!

In 2018 is het precies 50 jaar geleden dat Mercedes zijn eerste performance limousine introduceerde. Het was 1968 toen de Duitsers vriend en vijand op de Autosalon van Genève verrasten met een krachtige toplimousine, genaamd 300 SEL 6.3. Zelfs een jonge AB-schrijver als ik, is van mening dat je dit model als een echte beauty mag bestempelen. Maar hoe is de 300 SEL 6.3 nou precies tot stand gekomen?

Testingenieurs zijn over het algemeen, net als wij van Autoblog, ware petrolheads. De ene is dat net een beetje meer dan de ander, zo blijkt uit het volgende historische verhaal dat MB met ons deelt. Erich Waxenberger was in de jaren ’60 testingenieur en had het briljante idee om de 300 SEL te voorzien van een 6,3-liter V8 uit de Mercedes 600. Deze beste man zette zijn job op het spel door het testwerk hiervan in het geheim uit te voeren. Zelfs het hoofd van de ontwikkelingsafdeling, Rudolf Uhlenhaut, wist van niets. Het V8-gebrul was tot in het kantoor van de chef te horen, waardoor het geheime project al snel geen geheim meer was. Waxenberger werd onmiddellijk op het figuurlijke matje geroepen. Dat was achteraf gezien maar goed ook, want door hem ging de 300 SEL met achtcilinder in productie! Tot 1972 zijn er 6.526 exemplaren gebouwd, opvallend veel voor die tijd.

We hebben het hier over een performance saloon, maar over wat voor specificaties praten we? De V8-krachtbron heeft een zojuist genoemde cilinderinhoud van 6,3-liter, met in totaal 250 pk tegenover een gewicht van 1.780 kg. Niet echt indrukwekkend, aangezien het aantal pk’s en kilo’s tegenwoordig steeds vaker identiek zijn. Al geldt dat niet voor zijn opvolgers, de S63 en S65. Afijn, het maximumvermogen van de 300 SEL 6.3 is niet imposant, maar de prestaties des te meer. Zo duurt de acceleratie van 0-100 km/u slechts 6,5 tellen en is hij onbegrensd op 220 km/u. Dat zijn pas cijfers uit die goeie, ouwe tijd! Zodoende was het dus één van de eerste Mercedessen met AMG-invloeden.

Volgens MB lieten verzamelaars de 300 SEL jarenlang in de kou staan. Er kwam maar geen interesse voor deze fraaie klassieker, maar de tijden lijken veranderd. Inmiddels weet hij meer de aandacht te trekken, en zo af en toe staat er een degelijk exemplaar te koop, zoals HIER. Het gaat in dit geval niet om de 6.3, maar om de reguliere motorisering, oftewel zes cilinders. Wie er een in uitstekende staat wil, dient volgens Mercedes te rekenen op minstens 80.000 euro.