Hoe zit het eigenlijk met de motorstanden van Mercedes?

Een kleine uitleg over de onoverwinnelijke situatie.

Jaar in jaar uit hopen we dat de ongenaakbare status van Mercedes eindelijk een bezwijkt onder zijn eigen gewicht. Jammer genoeg lijken de Duitsers alleen maar sterker te worden, en ziet het er nog niet naar uit dat ze hun overmachtige positie snel zullen verliezen. Met name op het gebied van motoren is Mercedes een niet te overtreffen kracht.

Hoewel de concurrentie ieder jaar probeert dichterbij te komen, werkt Mercedes zo gedreven door dat het gat alleen maar lijkt te groeien. In Australië werd dit op pijnlijke wijze duidelijk, nadat Lewis Hamilton met het vallen van de vlag een ronduit geniale tijd plaatste en de concurrentie op meer dan een halve seconde reed. Mede dankzij de Party Mode, een door Lewis verzonnen term, wist Hamilton zijn Mercedes weg te rijden van het veld. Dat hij de wedstrijd op ietwat ongelukkige wijze verloor mocht de pret niet drukken; het was immers glashelder wie er de snelste auto had.

Je zou kunnen zeggen dat de ‘verliezers’ moeten stoppen met mauwen en gewoon moeten bouwen, maar zo werkt het simpelweg niet in de Formule 1. Wanneer er sprake is van een overduidelijke achterstand, staan de teams in de rij om erover te klagen totdat het voordeel met de grond gelijk gemaakt wordt door de FIA, of ze zelf een betere oplossing vinden.

In een poging de boel een klein beetje op te helderen, heeft Mercedes een boekje open gedaan over de manier waarop ze tijdens een raceweekend te werk gaan. Volgens Mercedes wordt er tijdens de vrije trainingen slechts één modus gebruikt, voornamelijk om de motor te sparen. De zogenaamde Party Mode wordt pas ingeschakeld tijdens de kwalificatiesessies, en eigenlijk alleen wanneer het écht nodig is. Afhankelijk van de kracht van de competitie wordt bepaald wanneer het vermogen opgeschroefd wordt. In andere woorden, wanneer ze op een baan rijden waar ze overduidelijk de snelste zijn, zullen ze het alleen in de laatste kwalificatiesessie, of zelfs helemaal niet, gebruiken. Dit doet ons vermoeden dat Mercedes de Party Mode in Australië pas in Q3 aanzette, daar ze de voorgaande sessies niet bijzonder veel sneller waren dan Ferrari en Red Bull.

De motor zelf, bestaande uit de verbrandingsmotor, turbo, MGU-K, MGU-H en controle-electronica en energie-opslag, kan naar behoeven worden ingesteld om de auto een specifiek tempo aan te laten houden. Zoals hierboven aangegeven kunnen de systemen, bijvoorbeeld, volledig opengedraaid worden (full deployment) om maximale prestaties te garanderen. Anderzijds is het mogelijk om de aandrijflijn te sparen, door zaken als ontsteking, brandstofinspuiting of de mate waarin de hybridesystemen energie afgeven te drukken. Dit kan gedurende de sessies worden aangepast, zoals we in Australië tijdens de wedstrijd zagen. Hamilton, die op jacht was naar een verloren zege, hield enkele ronden voor het einde in om de motor te beschermen tegen oververhitting en onnodige stress, waarna Sebastian Vettel de overwinning gemakkelijk kon binnenhengelen.