Verrassing: MINI is tegenwoordig betrouwbaarder dan Toyota

Het nieuwste onderzoek van J.D. Power bevat een aantal verrassingen.

Het is weer februari en dat betekent: tijd voor een nieuw J.D. Power-onderzoek. Het Amerikaanse bureau presenteert altijd rond deze tijd hun nieuwste bevindingen over de betrouwbaarheid van auto’s. Drie keer raden welk merk op nummer één staat… Inderdaad, Lexus.

MINI op drie!

Goed, de nummer één is voorspelbaar, maar als we verder kijken zien we toch een aantal verrassingen. Op de derde plek zien we namelijk MINI, die daarmee het best scorende Europese merk is. Die hadden we even niet zien aankomen, al was de MINI Cooper eerder al wel de winnaar in zijn klasse.

Nu is het imago van een merk doorgaans gebaseerd op goede dan wel slechte resultaten uit het verleden. En je weet wat ze zeggen over resultaten uit het verleden. In dit onderzoek wordt gekeken naar de problemen over de laatste drie jaar. Het gaat dus over auto’s die rond 2022 zijn gekocht.

Toyota valt tegen

Wat verder opvalt is de positie van Toyota. Die is doorgaans in de bovenste regionen van de betrouwbaarheidsonderzoeken te vinden, maar staan nu slechts op plek acht. Daarmee scoren ze dus slechter dan MINI. Ook moeten ze Porsche voor zich dulden, want die staan op plek zeven. Wel even goed om in gedachten te houden: het Toyota-gamma ziet er in de VS anders uit dan in Nederland, al is er alsnog veel overlap.

De volledige top 10 ziet er als volgt uit, met tussen haakjes het aantal problemen per 100 auto’s:

Lexus: 151 Buick: 160 MINI: 168 Cadillac: 175 Chevrolet: 178 Subaru: 181 Porsche: 182 Toyota: 185 Kia: 193 Nissan: 194

De verliezers

Misschien nog wel interessanter is de onderkant van de lijst. Daar treffen we Volkswagen aan. Die heeft dubbel zoveel problemen per 100 voertuigen als Lexus. Volvo komt er ook bekaaid vanaf, met 296 problemen per 100 auto’s. Verder is Land Rover aan de onderkant van de lijst te vinden, maar dat mag geen verrassing heten. Omdat het een Amerikaans onderzoek is, zijn merken als Renault, Opel en Peugeot niet meegenomen. Waar die zouden eindigen kunnen we alleen maar raden.

Hieronder de grote verliezers uit het onderzoek:

Volkswagen: 301 Volvo: 296 Land Rover: 274 Jeep: 267 Audi: 244

Voor alle duidelijkheid: bij ‘problemen’ moet je niet meteen denken aan dramatische zaken. Kleine problemen zoals over-the-air-updates die misgaan worden allemaal meegerekend. Maar ja, ook kleine problemen zijn irritant. Zeker als je heel véél kleine problemen hebt.

Bron: J.D. Power