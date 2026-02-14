Verrassing: MINI is tegenwoordig betrouwbaarder dan Toyota

Het nieuwste onderzoek van J.D. Power bevat een aantal verrassingen.
Het is weer februari en dat betekent: tijd voor een nieuw J.D. Power-onderzoek. Het Amerikaanse bureau presenteert altijd rond deze tijd hun nieuwste bevindingen over de betrouwbaarheid van auto’s. Drie keer raden welk merk op nummer één staat… Inderdaad, Lexus.
MINI op drie!
Goed, de nummer één is voorspelbaar, maar als we verder kijken zien we toch een aantal verrassingen. Op de derde plek zien we namelijk MINI, die daarmee het best scorende Europese merk is. Die hadden we even niet zien aankomen, al was de MINI Cooper eerder al wel de winnaar in zijn klasse.
Nu is het imago van een merk doorgaans gebaseerd op goede dan wel slechte resultaten uit het verleden. En je weet wat ze zeggen over resultaten uit het verleden. In dit onderzoek wordt gekeken naar de problemen over de laatste drie jaar. Het gaat dus over auto’s die rond 2022 zijn gekocht.
Toyota valt tegen
Wat verder opvalt is de positie van Toyota. Die is doorgaans in de bovenste regionen van de betrouwbaarheidsonderzoeken te vinden, maar staan nu slechts op plek acht. Daarmee scoren ze dus slechter dan MINI. Ook moeten ze Porsche voor zich dulden, want die staan op plek zeven. Wel even goed om in gedachten te houden: het Toyota-gamma ziet er in de VS anders uit dan in Nederland, al is er alsnog veel overlap.
De volledige top 10 ziet er als volgt uit, met tussen haakjes het aantal problemen per 100 auto’s:
- Lexus: 151
- Buick: 160
- MINI: 168
- Cadillac: 175
- Chevrolet: 178
- Subaru: 181
- Porsche: 182
- Toyota: 185
- Kia: 193
- Nissan: 194
De verliezers
Misschien nog wel interessanter is de onderkant van de lijst. Daar treffen we Volkswagen aan. Die heeft dubbel zoveel problemen per 100 voertuigen als Lexus. Volvo komt er ook bekaaid vanaf, met 296 problemen per 100 auto’s. Verder is Land Rover aan de onderkant van de lijst te vinden, maar dat mag geen verrassing heten. Omdat het een Amerikaans onderzoek is, zijn merken als Renault, Opel en Peugeot niet meegenomen. Waar die zouden eindigen kunnen we alleen maar raden.
Hieronder de grote verliezers uit het onderzoek:
- Volkswagen: 301
- Volvo: 296
- Land Rover: 274
- Jeep: 267
- Audi: 244
Voor alle duidelijkheid: bij ‘problemen’ moet je niet meteen denken aan dramatische zaken. Kleine problemen zoals over-the-air-updates die misgaan worden allemaal meegerekend. Maar ja, ook kleine problemen zijn irritant. Zeker als je heel véél kleine problemen hebt.
Bron: J.D. Power
Reacties
lekkerlinksrijden zegt
JD Power, laat maar. Altijd “onderzoeken” zonder goede cijfers.
GJZ zegt
Hiermee kun je gewoon zeggen dat VW, Audi en Skoda geen haar beter zijn dan de Stellantis producten.
Dus graag een wat objectiever standpunt ten opzichte van de altijd opgehemelde Duitse premium rotzooi
Jurgen zegt
Volkswagen, Audi en Skoda zijn absoluut geen Duits premium.
PunicaOase zegt
MINI is al jaren bezig aan een opmars in de lijstjes valt me op. Is ook de laatste tijd wat meer al beproefde en verbeterde BMW-techniek..
JanJansen zegt
Dan hebben ze wel werk verzet.
Onze mini R52 heeft is de meest onbetrouwbare auto die ik ooit heb gehad.
Nog even profiteren van het laatste jaar Youngtimer en dan gaat ie de deur uit.
cdlop01 zegt
Wel volledig zijn Autoblog!
“Toyota Motor Corporation has the top overall model in the study—Lexus IS—and receives the most model-level awards with eight. Model-level award recipients are Lexus IS, Lexus UX, Lexus GX, Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota Tacoma, Toyota Sienna, and Toyota 4Runner.” Bron JD Power. In 8 modelklasse, hoogste waardering.
Met name de Tundra zal debet zijn aan de klachten vermoed ik.