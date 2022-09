Ga voor een dikke WRX-look met de Oettinger Golf 8 R

Met een Golf is het altijd oppassen dat je niet opgaat in de massa. Gelukkig kan Oettinger daar wat aan doen.

Als je op zoek bent naar een onopvallende auto met dik 300 pk: zoek niet verder dan de Golf R. Oké, die vier uitlaten zijn niet echt subtiel, maar verder is het zeker geen nekkendraaier. Zeker niet in het zwart, zoals Wouter ‘m vorig jaar in de rijtest had.

Wil je liever wél opvallen met je Golf, dan kun je van oudsher bij Oettinger terecht. Dat is bij de Golf 8 niet anders. Ze lanceerden eerder al accessoires voor de standaard Golf 8 en de Golf 8 GTI. Welke ontbreekt er dan nog? Exact, de Golf 8 R.

Inmiddels heeft Oettinger ook hun spulletjes voor de Golf R klaar. Althans, je kunt ze alvast bestellen. Oettinger is nog niet in de gelegenheid geweest om een echte Golf R op te tuigen, want we krijgen alleen renders te zien. Maar goed, het idee is alvast duidelijk.

De kit van Oettinger bestaat uit een voorspoiler, canards, side skirts, een diffuser en een dakspoiler. Voor de Golf R’s die zijn uitgerust met het R Performance-pakket heeft Oettinger een aangepaste spoiler.

De exemplaren op de plaatjes zijn ook verlaagd en voorzien van de gesmede velgen die we al kennen van Oettinger. Deze lichtgewicht velgen wegen slechts 8 kg en zijn te krijgen in verschillende kleuren. Als je een Golf R hebt in Lapiz Blue kun je bijvoorbeeld voor een dikke Subaru-look gaan door de velgen in goud te bestellen. Ondergetekende zou het wel weten.

Wat kost dat? Dat kunnen we er ook meteen bij vertellen. Voor de hele kit (velgen niet inbegrepen) vraagt Oettinger €2.785. Let wel: dan zijn de onderdelen nog niet gespoten. Als je de onderdelen in hoogglans zwart wil betaal je nog €1.090 extra. Uiteraard kun je alle onderdelen ook los bestellen. Levering gaat nog wel even duren, want de onderdelen komen pas in het eerste kwartaal van 2023 op de markt.