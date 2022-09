Doe een bod op deze überfoute Lamborghini Urus bij Domeinen

Een matzwarte Lamborghini Urus bij Domeinen, je verwacht het niet.

Matzwarte SUV’s, veel fouter dan dat wordt het niet. Als je met zo’n auto rondrijdt, ontkom je dus niet aan bepaalde vooroordelen. In sommige gevallen is dat misschien geheel onterecht, maar in het geval van deze matzwarte Urus niet. Het zit er dik in dat de vorige eigenaar zich niet helemaal aan de regels heeft gehouden.

Wie de vorige eigenaar is en wat hij op zijn kerfstok had weten we niet. We weten wél wie de huidige eigenaar is: de Nederlandse overheid. Deze Urus wordt namelijk te koop aangeboden bij Domeinen. Net als een matrode Ferrari 599 overigens, maar daar hebben we al eens eerder over geschreven.

We gokken dat deze Lamborghini afkomstig is uit Wallonië. De boordcomputer staat namelijk ingesteld op Frans en de auto staat op Belgische kenteken. Geïnteresseerden moeten er dus rekening mee houden dat er nog een Nederlands kenteken op moet.

Laat je niet tegenhouden door de matzwarte kleur: dat is gewoon een wrap. Hoewel Lamborghini de Urus ook af fabriek in matzwart levert, is dit exemplaar origineel uitgevoerd in ‘Bianco Icarus’. Deze auto is dus van wit naar zwart gegaan. Met het geld van de eigenaar is waarschijnlijk precies het tegenovergestelde gebeurd.

Deze auto ziet er vrij netjes uit, maar er ontbreekt helaas wel iets. Het multimediasysteem is namelijk in geen velden of wegen te bekennen. Als je deze Urus op gaat halen moet je dus de navigatie van je telefoon gebruiken. En even een nieuw multimediasysteem in laten bouwen. Maar dat is een natuurlijk een kleinigheidje, voor een auto die nieuw dik drie ton kost en weinig afschrijft.

Alle foto’s van deze Lamborghini Urus kun je bekijken op de website van Domeinen.