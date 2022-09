Roestvrije Jaguar XJR met 51.000 km is heldenauto

Dat is bijna een unicum, een roestvrije Jaguar XJR. Standaard kreeg deze XJ van deze generatie roest in de dorpels mee, net als getint glas, centrale deurvergrendeling en stuurbekrachtiging.

Toevallig kwam net de Chrysler 300C voorbij zetten, een limo met atmosferische V8. Het is een oprechte coole sedan zonder pretenties. En de styling is nog altijd uit de kunt: een echte hot rod met vier deuren. Nadeel: je moet ‘m uit de VS importeren.

En vanwege de leeftijd moet je ‘m ook invoeren en dus BPM gaan betalen. Dan wordt die 55 mille ineens het dubbele als het niet meer is. Maar als je een dikke sedan uit de VS wil importeren, kun je ook kiezen voor deze waanzinnig gave en bovenal roestvrije Jaguar XJR.

Het is namelijk de tofste Jaguar XJ-generatie ooit, de X308. De X300-serie werd onder regie van Ford ontwikkeld en is aanzienlijk beter dan de voorgaande generaties. De X308 is de faceliftversie van de X300. Het belangrijkste is dat de zes-in-lijnmotoren en V12’s vervangen werden door de AJ-V8.

Deze kwam er in drie smaakjes, een kleine 3.2 V8 (Sport en Executive), 4.0 V8 (Sport en Souvereign) en de 4.0 Supercharged (XJ en Super V8). Die laatste motor zit in deze auto die je op de afbeeldingen ziet.

Supercharger

Het is namelijk een XJR. Dat betekent dus met de Eaton-supercharger onder de kap. Deze zorgt voor extra vermogen en koppel, zonder dat de driveabilitiy daaronder lijdt. De respons op het pedaal is direct, in tegenstelling tot een turbo waarbij je altijd even moet wachten.

Dit is misschien wel het hoogtepunt van de XJ’s. Het model hierna is weliswaar veel moderner, maar eigenlijk veel te goed. Die auto was een rechtstreekse BMW 7 Serie-concurrent, terwijl deze generatie qua gewicht, maatvoering en rijeigenschappen meer richting een dikke BMW 5 Serie aanschurkt.

Een bekend nadeel van deze auto’s is dat ze enorm kunnen roesten. Zeker als de vorige eigenaar een tikkeltje gierig is (dat zijn Jaguar-eigenaren stiekem heel erg vaak) en het niet op tijd heeft aangepakt, kan het al snel uit de klauw lopen.

Roestvrije Jaguar XJR

Dit exemplaar heeft gelukkig keurige dorpels. Dat komt door twee dingen. Ten eerste is het een auto die weinig heeft gereden. Ten tweede komt de auto uit de staat Arizona. Daar strooit men weinig en het is er vaak erg droog. Perfect dus als je een de wielkasten van een Kadett-E wil preserveren voor het nageslacht. Of een Jaguar XJR.

De auto staat op dit moment te veil op Bring-A-Trailer. Het apparaat heeft 32.000 mijlen gelopen, dus iets meer dan 51.000 km. Oorspronkelijk komt ‘ie uit Texas en Californië, wederom vrij ‘droge’ Staten. De roestvrije Jaguar XJR is uitgevoerd in het zwart met zwarte bekleding en notenhout.

Met het overdadige chroomwerk en de 18 inch Asteroid-velgen ziet de auto er klassieker uit dan dat deze is. Kortom, een briljante dikke sedan met V8. Het huidige bod staat op slechts 6.308 dollar. De advertentie kun je hier bekijken!

Uiteraard hebben we ook bewegende beelden van je. Check hoe heerlijk smerig die V8 klinkt:

