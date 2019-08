Audi maakt prijzen Q3 Sportback bekend

Wat ben je kwijt voor zo'n Audi Q4 die je niet Audi Q4 mag noemen?

Een modelnaam bedenken is altijd heel erg lastig. Als je kiest voor een echte naam, moet je zorgen dat de naam overal ter wereld goed uit te spreken is. Ten tweede moet de betekenis redelijk algemeen zin. In elk geval geen rare scheldwoorden of nog erger, je auto vernoemen naar een pakje bakboter.

Audi heeft het altijd makkelijk gehad. Er is een ‘A’ en het nummer erachter geeft aan hoe groot het model is. Hoe groter het model, hoe hoger het nummer. Een feilloos systeem. Bij de Audi SUV’s is dit ook het geval. Daar gebruikt Audi de ‘Q’ (van quattro, ondanks dat niet alle modellen standaard quattro hebben, maar dat terzijde). De praktische ‘Q’-s hebben een oneven nummer (Q3, Q5 en Q7), terwijl de sportieve Q-modellen juist een even nummer hebben, denk aan de Q2 en Q8. Wat dat betreft is het vreemd dat Audi wel de Q3 Sportback heeft. De naam Q4 was véél logischer geweest, helaas voor Audi is de naam eigendom van Alfa Romeo.

Dan weet je in elk geval waarom de Q3 Sportback geen logische naam heeft in de Audi-range. Audi heeft het digitale doek al een tijde geleden van de auto getrokken én jullie aller @Wouter heeft de auto van dichtbij kunnen inspecteren. Zijn bevindingen check je in deze video. Nu zijn dan eindelijk ook de prijzen bekend. Er zijn slechts twee varianten die je aanvankelijk kunt bestellen. Voor 55.900 euro heb je een Q3 Sportback 35 TDI S-Tronic Pro Line met 150 pk. Dus standaard heb je op een Q3 Sportback al items als Audi’s Virtual Cockpit en een elektrisch bedienbare achterklep. Audi meldt tevens trots dat de Q3 Sportback standaard Cruise Control en 17” wielen heeft. Dat is anno 2019 niet zo bijzonder meer.

Wil je geen satansap in de tank doen, dan is de Q3 Sportback 45 TFSI quattro S-Tronic Pro Line een optie. Deze krijg je mee voor 66.920 euro. Dat is aanzienlijk meer. Twee grote verschillen zijn de potente benzinemotor met 230 pk en vierwielaandrijving. Je kan de uitrusting uitbreiden door te kiezen voor een Pro Line Business, Pro Line S of de Edition One. Op latere termijn komt er een goedkopere Q3 Sportback op benzine bij in de vorm van de 35 TFSI MHEV (150 pk mild hybrid) en een sterkere diesel in de vorm van de 40 TDI quattro met 190 pk. Configureren is per direct mogelijk, evenals een Q3 Sportback bestellen.

De Audi Q3 Sportback vergelijken is wat lastig, want er zijn niet veel directe concurrenten. De BMW X2 komt er nog het dichtst bij in de buurt. Een voorwielaangedreven X2 sDrive18d kost, inclusief automaat, 50.215 euro.