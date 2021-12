Gaaf: Porsche maakt portret van jouw configuratie

Je eigen Porsche aan de muur, waarbij het portret gemaakt is door de Duitse autofabrikant zelf. Dat kan met de VIN Art Configurator.

Als het goed is ben je trots op je eigen Porsche. Als je er eentje hebt tenminste. Een tweedehands exemplaar, maar al helemaal met een zelf geconfigureerde auto. De sportwagenbouwer uit Zuffenhausen heeft nu iets nieuws verzonnen wat wel geinig klinkt. Het heet de VIN Art Configurator. Jouw configuratie als portret voor thuis, of op je kantoor, aan de muur.

De VIN Art Configurator is gelinkt aan het voertuigidentificatienummer van je Porsche. Geen Porsche, geen probleem. Het is ook mogelijk om een portret te laten maken van de configuratie van je dromen. Om gebruik te maken van deze nieuwe service van Porsche moet de auto van minimaal modeljaar 2016 zijn. De dienst is bedacht en wordt uitgevoerd door door Porsche Digital.

Hier in Nederland is de VIN Art Configurator (nog) niet uitgerold. In Duitsland is de service al wel beschikbaar. Via de speciale website www.vinart.digital kunnen Duitsers aan de slag met het concept. Er is keuze uit meerdere portretten en worden geprint op een aluminum ondergrond. De configurator beschikt over een eigen algoritme om de ideale achtergrond en kleurkeuze te kiezen bij je Porsche.