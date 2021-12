Helft Amsterdamse taxichauffeurs is gajes en boevenbende

Meer dan de helft van de Amsterdamse taxichauffeurs gedraagt zich ‘wie ein Vollidiot’. De rest is trouwens wel erg goed.

Er zijn weinig beroepen die echt een slechte naam hebben. Opmerkelijk genoeg worden die beroepen met name uitgeoefend in de hoofdstad van Nederland. In dit geval gaat het niet om de dames die lichaamswarmte uitwisselen tegen betaling (of die Churro-verkopers…), maar taxichauffeurs.

Er is namelijk een grootschalig onderzoek van Bureau Beke uitgevoerd onder 4.801 taxichauffeurs die in Amsterdam werkzaam zijn. Wat bleek: meer dan de helft, namelijk 53% van de Amsterdamse taxichauffeurs, is betrokken geweest bij een misdrijf of een strafbaar feit.

Gewelds- en verkeersdelicten

Nu is dat ‘betrokken’ best een breed begrip. In dit geval gaat het ‘om ermee te maken hebben’ of ‘verdacht zijn’. In totaal was 18% van de Amsterdamse taxichauffeurs van een taxi verdacht van een delict. Deze delicten hadden namelijk betrekking tot gewelds- en of verkeersdelicten.

Die verkeersdelicten zijn overigens best serieus. Het gaat hier niet zozeer om fout parkeren of geen richting aangeven. De verkeersdelicten behelzen aanrijdingen, doorrijden na een aanrijding, ernstige snelheidsovertredingen of door rood rijden. In 10% van de gevallen gaat het om geweldsmisdrijven.

Amsterdamse taxichauffeurs gebukt onder criminaliteit

Maar het gaat nog verder dan dat. Volgens de onderzoekers is het ‘Code Rood’. De criminaliteit waar Amsterdam onder gebukt gaat, heeft ook zijn weg gevonden naar de taxibranche. Logischerwijs gaat het dan voornamelijk om vervoer van criminelen, wapens, geld en drugs.

Via: NOS.nl