Gaan de benzineprijzen door het dak?

De gebeurtenissen van afgelopen weekend hebben nu al impact op de olieprijzen, maar het kan nog verder uit de klauwen lopen…

Er zijn eigenlijk permanent conflicten in het Midden-Oosten, maar een aanval van de VS op Iran is toch wel een dingetje. Dit heeft ook meteen effect op de olieprijzen en dus de benzineprijzen. Nu valt dure brandstof in de categorie ‘first world problems’, maar hé, we zitten hier op Autoblog.

Na de Amerikaanse aanval van afgelopen weekend stegen de prijzen voor Brentolie en West Texas Intermediate met 2,2%. Daarmee zit de olieprijs op het hoogste niveau sinds 5 maanden, maar voorlopig valt het nog mee. Het wordt pas écht vervelend als Iran besluit de Straat van Hormuz dicht te gooien.

Dit zijn ze momenteel aan het overwegen als wraakactie op de bombardementen. Met deze actie kunnen ze de hele Perzische Golf afsluiten. Dat zou een enorme impact hebben op de olieprijzen, aangezien bijna 20% van alle olie via de Straat van Hormuz wordt vervoerd.

Het Iraanse parlement zou al akkoord zijn gegaan met het sluiten van de zeestraat, maar de kogel is nog niet door de moskee. De grote leiders moeten nog akkoord geven. Het is nog maar de vraag of ze dat gaan doen, want experts zeggen dat Iraan vooral zichzelf in de voet schiet. Ze zijn immers sterk afhankelijk van olie-export én ze jagen de andere Golfstaten tegen zich in het harnas.

Het is dus nog even afwachten wat er met de brandstofprijzen gaat gebeuren. Op dit moment betaal je gemiddeld €2,146 voor een litertje Euro 95 (Bron: United Consumers). Dat is al duur, maar als het echt escaleert in het Midden-Oosten kan het nog veel gekker.

Foto: 992 GT3 RS bij de pomp, gespot door @lucar