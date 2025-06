Ook deze bekende eigenaar is zijn Valkyrie zat

Terwijl hij toch wel met moeilijke auto’s om kan gaan.

Als je zorgeloos van A naar B wil rijden moet je vooral niet de Aston Martin Valkyrie hebben. Logisch. Een Duitse klant was echter dusdanig ontevreden dat hij een rechtszaak tegen Aston Martin heeft aangespannen. Volgens hem had de Valkyrie meer problemen dan al zijn andere auto’s bij elkaar. En hij had bijna een aanrijding met een ambulance die hij niet hoorde aankomen.

Enfin, een bekende eigenaar is kennelijk ook uitgekeken op zijn Valkyrie. Bonhams biedt namelijk de auto aan van niemand minder dan Nico Rosberg. Je weet wel, de man die Lewis Hamilton versloeg in gelijkwaardig materiaal. Nico Rosberg is niet de enige F1-coureur die een Valkyrie in ontvangst nam, ook Verstappen, Alonso en Coulthard hebben er eentje.

Nico Rosberg nam zijn Valkyrie in 2022 in ontvangst in Monaco, maar is nu alweer uitgekeken op de auto. Sterker nog: hij had überhaupt geen behoefte om ermee te rijden, want er staat slechts 84 kilometer op de teller. Je zou denken: als er iemand met zo’n auto kan rijden is het wel een Formule 1-coureur, maar dat valt dus tegen.

Als je de auto ziet zou je bijna denken dat ‘ie van een zesvoudig wereldkampioen is, maar 6 is gewoon het racenummer van Rosberg. En de lauwerkrans staat voor die ene wereldtitel die hij in 2016 op zijn naam schreef. Dit staat ook specifiek vermeld op een speciaal plaatje op de dorpels, zodat daar geen misverstanden over ontstaan.

Misschien was dat ook wel het plan van Rosberg: ik koop een Valkyrie, bij het samenstellen maak ik heel erg duidelijk dat dit de auto is van een F1-wereldkampioen en dan verkoop ik ‘m weer. Tijdens veiling later deze week gaat hij erachter komen of het een beetje een goede investering was.

We weten niet precies wat Nico Rosberg voor zijn Valkyrie betaald heeft, maar de nieuwprijs lag ergens rond de €3 miljoen. Bonhams verwacht een opbrengst van €2,8 tot €3,1 miljoen, dus dat wordt nog spannend.