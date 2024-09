Wat krijgen we nou? Een 992 GT3 RS Cabrio?

Hoe kun je de spoiler van de 992 GT3 RS nog potsierlijker laten ogen? Door er een cabrio van te maken!

Porsche heeft al zo’n beetje alle denkbare varianten van de 911 uitgebracht, maar wat er nog ontbrak is een GT3 of GT3 RS Cabrio. Volledig logisch natuurlijk, want zo’n auto is een rijdende tegenstrijdigheid. En het ziet er niet uit.

Toch komt er nu een 992 GT3 RS Cabrio, zoals je op de plaatjes ziet. Je had het misschien al door, maar deze creatie komt niet uit de koker van Porsche zelf. Voor deze conversie moet je bij het Amerikaanse Wicked Motor Works zijn.

De afbeeldingen zijn nog renders, maar Wicked Motor Works gaat deze auto daadwerkelijk bouwen. Daar zijn ze toe in staat, want eerder bouwden ze ook al een 991 GT3 RS Cabrio. Nu hebben ze de opdracht gekregen om twee stuks te bouwen van de 992 GT3 RS Cabrio, en wie weet volgen er nog meer.

Wicked gaat niet de zaag zetten in het dak van een GT3 RS, maar in plaats daarvan wordt een Turbo S Cabrio omgebouwd naar GT3 RS. Het gaat dus om een neppe GT3 RS. De Amerikanen kunnen dit trucje trouwens ook toepassen op een coupé, zodat je een auto hebt die niet van een echte GT3 RS te onderscheiden is.

Zo’n GT3 RS Cabrio is ten minste nog uniek, maar waarom je een coupé zou ombouwen is ons een raadsel. Je betaalt namelijk de kosten van een Turbo S (die is al niet goedkoop), plús de kosten van de ombouw. En vervolgens rijd je in een neppe GT3 RS. Toch zijn er ook twee klanten die een neppe GT3 RS coupé besteld hebben op Turbo S-basis.

Wicked Motor Works gaat in ieder geval aan de slag om de afgebeelde auto realiteit te maken, dus jullie zien de echte foto’s nog wel een keertje voorbij komen.