Deze 992 GT3 RS heeft een Brabants tintje

Dit is niet zomaar een GT3 RS, maar een Porsche Centrum Brabant Edition.

We zijn nog maar nauwelijks gewend aan het formaat van de spoiler van de GT3 RS, maar eigenlijk is het nu alweer een ‘oud’ model. Porsche is namelijk al volop bezig de 992.2 uit te rollen. Er is al een vernieuwde GT3, dus de GT3 RS zal ook niet lang meer op zich laten wachten.

Enfin, we gaan nu nog even kijken naar de huidige GT3 RS. In Oisterwijk is namelijk een interessant exemplaar gespot. In deze Brabantse spottershotspot kun je tegenwoordig extra veel Porsches tegenkomen, want eerder dit jaar werd in Oisterwijk een nieuw Porsche Centrum geopend.

Deze GT3 RS heeft ook alles met Porsche Centrum Brabant te maken, want dit is een exclusieve Porsche Centrum Brabant Edition. Ter gelegenheid van de opening presenteerden de Brabanders drie auto’s in een matchende kleurstelling: een Targa 4 GTS, een Turbo S Cabrio en deze GT3 RS.

We hebben helaas geen gedetailleerde info, maar de auto’s zijn allemaal uitgevoerd in speciale Sonderwünsch-kleurstelling: donkergroen met champagnekleurige details. Het interieur is uitgevoerd in donkerbruin leer met pepita bekleding. Ze hebben toch wel smaak, daar in Brabant.

Heel speciaal is zo’n Porsche Centrum Brabant Edition natuurlijk ook weer niet, want in theorie kan iedereen ‘m zo bestellen. Maar het is in ieder geval specialer dan de grijze 997 Porsche Centrum Gelderland Edition. En het is een leuke manier om de opening van de nieuwe dealer luister bij te zetten.

