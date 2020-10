Gaan misstanden bij rijscholen eindelijk aangepakt worden? - Autoblog.nl

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar alle mogelijke misstanden die spelen bij rijscholen.

Een branche dat niet bepaald een rooskleurige reputatie heeft is de branche van rijscholen. Er zijn onnoemelijk veel misstanden waar de sector om bekend staat. De kwaliteit van de lessen laten soms te wensen over. Kandidaten worden uitgemolken door ze ontzettend veel lessen te verkopen. Aan de andere kant van het spectrum worden kandidaten soms weer veel te vroeg op examen gestuurd. En dan heb je ook nog fraude door rijscholen bij theorie- en praktijkexamens of gesjoemel met slagingspercentages.

Voormalige SP-lijstrekker Emile Roemer had als waarnemend burgemeester van Alkmaar nog wat tijd over. Hij gaat op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de rol als onafhankelijk adviseur op zich nemen. Zijn taak is onderzoeken hoe de kwaliteit van de rijschoolbranche beter kan worden gemaakt.

Dat onderzoek onderneemt Roemer niet alleen. Hij krijgt hulp van vertegenwoordigers die meedoen aan de Alliantie Samen Sterk, dat is onder meer het CBR. Men gaat bijvoorbeeld kijken of een certificering van rijscholen een goed idee is. Met zo’n certificering kunnen consumenten vertrouwen op de kwaliteit van de rijschool. Begin 2021 zal het voormalige Tweede Kamerlid een advies uitbrengen aan de minister om de misstanden aan te kunnen pakken.

Misstanden bij rijscholen speelt al tientallen jaren. Kijk maar naar onderstaande video