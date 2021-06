Nederlanders willen hogere maximumsnelheid - Autoblog.nl

100 km/u? Wat Nederlanders betreft mag de maximumsnelheid wel een stukje hoger.

Al meer dan een jaar worden we geacht om overdag netjes maximaal 100 km/u te rijden op de Nederlandse snelwegen. In de goede oude tijd kon je nog maximaal 130 km/u blaffen. Of dat ooit terugkomt is nog maar de vraag. Wat Nederlanders betreft mag de maximumsnelheid wel weer omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Meerderheid Nederlanders voor hogere maximumsnelheid

41 procent van de Nederlanders in de leeftijd van 18 jaar of ouder vinden 100 km/u wel prima. Het meerendeel ziet liever een hogere maximumsnelheid. 9 procent zegt 110 km/u een mooi uitgangspunt te vinden. 24 procent ziet 120 km/u als de sweet spot, terwijl 15 procent graag de maximumsnelheid op 130 km/u ziet staan. Slechts een klein aandeel, 1,2 procent, ziet liever helemaal geen maximumsnelheid naar Duits model. Daarnaast is er ook een groep (2,8%) die van mening zijn dat de maximumsnelheid zelfs nog lager moet, naar 90 km/u.

De verlaging naar 100 km/u overdag werd verpakt als tijdelijke maatregel. Het is een effectieve maatregel om op de korte termijn de uitstoot van stikstof naar beneden te krijgen. Als milieu inderdaad de belangrijkste beweegreden is, dan kunnen we over een paar jaar weer terug naar 130 km/u. Het wagenpark bestaat dan voor een flink deel uit elektrische auto’s die niets uitstoten tijdens het rijden.