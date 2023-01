Gaan veiligheidseisen de Alpine A110 nekken?

De Alpine A110 kan waarschijnlijk niet voldoen aan de strenge veiligheidseisen van 2024, maar… er is nog een uitweg.

De Alpine A110 is alweer vijf jaar oud, maar het model is nog springlevend. De verkopen stegen vorig jaar met 33%. En onlangs is er ook weer een nieuwe variant onthuld: de hardcore A110 R. Dit model gaat dus voorlopig nog niet uit productie. Gelukkig maar.

Toch pakken zich donkere wolken samen boven de A110. Niet omdat het slecht gaat met Alpine, maar omdat de Europese veiligheidseisen mogelijk roet in het eten gooien. Die worden in juli 2024 weer aangescherpt. Dan moeten alle nieuwe auto’s uitgerust zijn met een aantal geavanceerde veiligheidssystemen.

Je zou denken: dan installeer je gewoon de benodigde sensoren, maar dat is kennelijk niet zo simpel. Om precies deze reden is de Toyota GR86 vanaf juli 2024 niet meer leverbaar in Europa. Ook voor Alpine is het niet rendabel om de auto aan te passen, zo laat de vice president van Alpine Engineering weten tegenover Autocar.

Betekent dit dat ook de A110 vanaf juli 2024 niet meer te krijgen is? Niet per se, want er is gelukkig nog een uitweg. De EU maakt een uitzondering voor fabrikanten die minder dan 1.500 auto’s per jaar leveren in Europa. Daar heeft Toyota natuurlijk niks aan, maar Alpine wel.

Om hiervoor in aanmerking te komen zal Alpine wel de verkoop moeten inperken. Het afgelopen jaar verkochten ze namelijk 3.546 auto’s, wat toch aanzienlijk meer is dan 1.500. De Fransen zullen de A110 dus noodgedwongen exclusiever moeten maken. In Europa althans. Ze kunnen zich natuurlijk nog wel op andere continenten richten.

Het plan is om de Alpine A110 in productie te houden tot en met 2026, zoals we vorige week al schreven. Tegen die tijd moeten er ook meerdere nieuwe Alpine-modellen klaarstaan. Het is namelijk de bedoeling dat Alpine geen kleine sportwagenfabrikant blijft, maar een heus volumemerk wordt. In 2030 willen ze maar liefst 150.000 auto’s verkopen.

Bron: Autocar