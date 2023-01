Hoe goed deed Alpine het in 2022?

Een sportwagenmerk met één model, dat kan niet goed gaan toch? Toch deed Alpine het goed in 2022.

Het was een zeer moedige beslissing om een merk als Alpine nieuw leven in te blazen. In de jaren ’90 was er de Renault Alpine A610 en het is niet zo dat Alpine toen geschrapt werd, omdat het zo’n succes was. Dat was het namelijk niet meer. Dat kwam ook omdat Alpine het iets te hoog opzocht met de A610 en concurreerde met de Porsche 911 en en hele hoop Japanse sportwagens die veel moderner waren.

Nu is het vaak zo met sportwagens dat ze in het begin erg populair zijn. Iedereen wil er dan eentje hebben. Dan heeft iedereen er eentje en volgen de jaren van aftakeling in de verkoopcijfers. Alpine bestaat al sinds 2018, dus als de theorie van toepassing is, moeten de cijfers dalend zijn. Is dat het ook het geval?

33% omhoog!

Nee! Alpine gaat namelijk als een raket! En dan bedoelen we niet eens zozeer de acceleratie. De verkopen gingen namelijk uitstekend het afgelopen jaar. In 2022 stegen het aantal registraties met 33%! Dat komt mede doordat het dealernetwerk met 40% aan het groeien is. Alpine vergroot simpelweg het aantal markten waarop ze aanwezig zijn. De naamsbekendheid die het merk op doet met het Formule 1-team is dan ook van onschatbare waarde.

Het is niet zo dat ze een enorme voorraad hebben opgebouwd en deze op kenteken hebben gezet voor 31 december. Sterker nog, de orderboeken zitten voor de komende maanden dit jaar al helemaal vol.

Maar hoeveel nu exact?

Nu moeten we eerlijk toegeven dat 33 procent stijging makkelijker te boeken is met kleine aantallen. Want ondanks dat 3.546 exemplaren een prima getal is voor een kleine Europese niche-sportwagen, is het niet echt een groot aantal. Aan de andere kant, het getal blijft wel elk jaar gestaag groeien. In 2020 werden er nog 1.527 auto’s verkocht, bijvoorbeeld.

Ook lekker voor Alpine is dat meer dan tweederde van de A110’s een extra dik model betreft: een gelimiteerde oplage of topmodel. Dus bijna niemand gaat voor de basis-uitvoering. Goed nieuws voor de Fransozen, want het gaat niet alleen om het aantal auto’s, maar ook de winst per auto. Met name Ferrari en Porsche zijn hier ijzersterk in.

Alpine in 2022 sterk in Frankrijk

Wel een puntje van aandacht is de verdeling van de markten. Frankrijk is namelijk extreem belangrijk, met 2.138 nieuwe registraties. Nummer 2 is Duitsland, waar er 303 afgeleverd zijn. Dat is echt een enorm verschil en best spannend. Stel dat de Franse markt ineens instort, dan is stellen de verkopen ineens niets meer voor.

In Nederland werden er afgelopen jaar 26 nieuwe Alpine’s verkocht. Dat is op zich niet heel veel, maar wel meer dan de Audi TT (5), Toyota Supra (4), Ford Mustang (5), Jaguar F-Type (20), Lotus Emira (1) of Porsche 718 Cayman (20).

