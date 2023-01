Zolang blijft de Alpine A110 nog in productie

Mocht je nog aan het sparen zijn, is het wel handig om te weten hoe lang de A110 nog in productie zal zijn.

De Alpine A110 is een wonderlijk fenomeen. Het is namelijk een gegeven dat de productie van kleine, lichte betaalbare sportwagens ontzettend moeilijk is om rendabel te krijgen. De ontwikkelingskosten zijn erg hoog, de verkoopcijfers vrij laag en het is niet zo dat Alpine twee ton per exemplaar kan vragen.

Dat is de reden dat autofabrikanten ervoor kiezen om juist iets hoger in de markt te gaan zitten. Dan kun je de hogere marge afwegen tegen de beperkte afzet. Zoals we vorige week al konden melden, is de Franse Lotus een populaire auto. Na al die jaren verkoopt ‘ie heel erg aardig.

Alpine in productie

Er zijn er meer dan 3.545 van verkocht (namelijk 3.546 exemplaren). Het leeuwendeel op de thuismarkt, maar toch. De Alpine A110 maakt in Europa gehakt van de Porsche Cayman, die lastiger te verkopen is blijkbaar.

Dan rijst de vraag wel tot hoe lang de auto in productie blijft. Want er zal een moment komen dat iedereen die een A110 wil hebben (en kan betalen), er eentje heeft. Dat lijkt vooralsnog niet het geval te zijn, want de verkoopcijfers vettonen al langere tijd een stijgende lijn. Ook is de productie van de komende 12 maanden al gereserveerd.

Dat komt goed uit, want het huidige model moet nog eventjes mee. Volgens Alpine CEO Laurent Rossi (in gesprek met Automotive News) zal de A110 in productie blijven tot en met 2026, nog dik drie jaar dus. Op dit moment zal de auto 9 jaar oud zijn. Dat is een iets langere productietijd dan gemiddeld, maar bij niche-auto’s is dat wel vaker het geval. Je kan de komende jaren nog eventjes terecht bij de Alpine-dealer.

Okee, en wat doet Alpine daarna dan?

En wat komt er dan daarna? Daarover houdt Rossi voor nu nog even stijf zijn lippen op elkaar. Alpine is natuurlijk niets meer of minder dan het nieuwe Renault Sport. Het laatste model van Renault Sport is net onthuld.

Hierna zullen de R.S.-modellen de toevoeging Alpine gaan krijgen. Dat zijn dan allemaal elektrische Renaults. De opvolger van de A110 zal dan ook elektrisch zijn. Alpine liet met de E-Eternité zien met een EV-versie bezig te zijn.

Dus naast een sportauto zal Alpine ook snellere en sportievere Renaults gaan maken. Daarnaast is er al het autosportprogramma met diverse soorten raceauto’s, waarvan het Alpine F1 Team aan de top staat.

