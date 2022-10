Alpine A110R is bloedsnel én officieel!

Met de Alpine A110R maak je het Porsche-rijders lastig en kun je Lotus-rijders naar de showrooms lokken.

De auto werd vorige week al aangekondigd en nu is hij dan eindelijk officieel: de Alpine A110R! Het is de snelste Alpine A110 die de Fransen bouwen. Dat niet alleen, het is de ultieme versie van de A110-serie.

De auto is afgesteld op circuitgebruik, maar wordt gewoon geleverd met kentekenplaten. Het is dus niet de F1-auto van Fernando Alonso en Esteban Ocon, maar het is een mooie tussenstap tussen de straat- en raceversies van de A110. De kleur is overigens wél identiek aan de A522, de F1-auto van Alpine.

Alpine A110R 34 kg lichter

De auto is maar liefst 34 kilogram lichter dan de Alpine A110S, van zichzelf al geen zwaargewicht. Daarbij is de gewichtsreductie erg knap daar er juist veel I dingen op zitten. Maar de knappe bollebozen uit Dieppe hebben meer voor elkaar gekregen.

Ook knap: al die extra heftige spoilers, splitters en andere aerodynamische hulpmiddelen resulteren wél in extra downforce, maar minder weerstand. Een diepe buiging voor Alpine! Helemaal als je bedenkt dat de A110R meer downforce genereert dan de A110S met het optionele ‘Kit Aero’, waar je ook een spoiler krijgt.

De motor is de bekende 1.8 viercilinder met in dit geval 300 pk en 340 nm, dat tussen 2.400 en 6.000 toeren beschikbaar is. Daarmee kan de Alpine A110R in 3,9 seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid is nu 285 km/u, volgens Alpine komt dat door een 5% lagere luchtweerstand.

Ook zegt Alpine dat de auto op die snelheid nog heel stabiel is. Ook leuk: volgens Alpine is de A110R de snelste auto in zijn klasse. Nu is die klasse niet héél erg groot, maar de 0-1000 meter tijd van 21,9 seconden is erg rap.

Verdere aanpassingen

Uiteraard heeft Alpine het gewicht binnen de beperken kunnen houden door veel, heel veel gebruik te maken van koolstofvezel. Het gewicht is in totaal amper 1.082 kilogram. De voorklep, motorklep, vleugel, de Sabel-sportkuipen en zelfs de wielen zijn van carbon. De sportstoelen zijn voorzien van zespuntsgordels, om duidelijk te maken wat voor soort auto het auto het is.

Ondanks dat het onderstel van de standaardversie erg goed is, heeft Alpine nog de nodige dingen aangepast om er een A110R van te maken. Aan de voorzijde is er een 10% dikkere stabilisatorstang, aan de achterzijde is deze 25% dikker. De veren zijn voor én achter 10% stijver.

De carbon velgen zorgen voor een lager onafgeveerd gewicht. Daarbij zijn ze voorzien van Michelin Pilot Cup 2 banden. Deze plakken beter aan het asfalt dan Calvé Pindakaas aan je gehemelte of het zweem van facisme om Thierry Baudet. Om goed en op tijd stil te staan zijn er Brembo-remmen rondom met 320mm remschijven, eveneens rondom.

De Alpine A110R zal zijn debuut beleven tijdens de GP van Japan 2022, aanstaand weekend. Daarna zal de auto te bewonderen zijn op de Salon van Parijs 2022. De Alpine A110R zal in strikt gelimiteerde oplage worden gebouwd. Hoeveel exemplaren er naar Nederland komen is nog niet bekend. Wie de rijtest mag doen, helaas ook nog niet.

