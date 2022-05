Waarom de Toyota GR86 in Europa maar heel kort leverbaar is

Helaas voor de fans, maar de carrière van de nieuwe Toyota GR86 in Europa duurt maar even. Dat hebben jullie al eerder kunnen lezen natuurlijk. Maar hoe komt dat precies? We hebben de exacte reden.

De veiligheidseisen voor nieuwe auto’s worden strenger en strenger. Voor een fabrikant wordt het daardoor steeds lastiger om auto’s te ontwikkelen. Al die regels worden bepaald door de Europese regering. Onder de noemer ‘European General Safety Regulation’ is een pakket met eisen samengesteld die in fases wordt ingevoerd.

Nieuw pakket veiligheidseisen

Vanaf 6 juli 2022 gaat er weer een nieuw pakket in. Vanaf die datum zijn systemen als Intelligent Speed ​​Assist, Lane Departure Warning en een bandenspanningscontrolesysteem verplicht voor auto’s die nieuw worden geregistreerd. Voor de Toyota GR86 is dat nog geen probleem.

6 juli 2024

Het echte probleem volgt pas op 6 juli 2024. Want vanaf dat moment gaat er weer een nieuw pakket veiligheidseisen in. Systemen als Lane Keeping Assist met noodstop en een zogeheten black box zijn dan verplicht.

Aanpassing dak noodzakelijk

Om een systeem als Lane Keeping Assist mogelijk te maken op de GR86, moet de daklijn compleet worden aangepast. Rond de binnenspiegel moet een sensor worden geplaatst die dermate veel ruimte in beslag neemt, dat het onmogelijk is voor Toyota om aan die eis te voldoen zonder de zaag in het dak te zetten. De hele voorruit zou dan 10 centimeter naar achteren moeten. Technisch een complexe uitdaging en het verpest bovendien het complete design van de auto.

Over en uit

Met andere woorden: na 6 juli 2024 is het over en uit voor de Toyota GR86 in Europa. De sportcoupé met 234 pk sterke viercilinder boxermotor mag vanaf dat moment niet meer nieuw worden geregistreerd in Europa. Naar verwachting stopt de productie van de GR86 voor de Europese markt al eind maart, begin april 2024. Toyota kan hier nog geen keiharde datum aan koppelen omdat dit afhankelijk is van vraag en de precieze verdeling per markt.

Wil je een gloednieuwe Toyota GR86, dan heb je in ieder geval een dikke twee jaar de tijd. De vanafprijs start in Nederland bij 60.995 euro. BPM he, je kent het wel.

Een naam voor hele wereld

Buiten Europa blijft de Toyota GR86 overigens wel leverbaar, dus liefhebbers in onder meer Japan en de Verenigde Staten hebben geluk. Overigens heet de GR86 nu overal ter wereld hetzelfde. Bij zijn voorganger – de Toyota GT86 – was sprake van drie namen: Scion FRS in de Verenigde Staten, Toyota 86 in Japan en Toyota GT86 in Europa. Nu kiest Toyota voor een naam, dit om Gazoo Racing (GR) wereldwijd op de kaart te zetten.

Aantal exemplaren Toyota GR86

Van de GT86 heeft Toyota in Europa 21.765 exemplaren verkocht sinds 2012. Wereldwijd gaat het om 229.593 exemplaren. Toyota verwacht in Europa ongeveer 4.000 tot 4.500 exemplaren van de GR86 te slijten voordat het nieuwe European General Safety Regulation-pakket in werking treedt.