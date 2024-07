Gaan wij deze sportieve hybride coupé ook echt kopen?

Een duurtester zien wij altijd wel zitten, maar gaan jullie deze sportieve hybride coupé ook overwegen?

Veel autofabrikanten grijpen tegenwoordig terug naar legendarische namen. Het is alleen niet altijd het geval dat de roemruchte naam op een soortgelijke auto terecht gaat komen. Met name als het gaat om namen voor compacte coupés uit de jaren ’90, zoals de Mitsubishi Eclipse of Ford Puma. Daarnaast is Toyota aan het broeden op een terugkeer van de roemruchte Celica en weten we dat Honda bezig is aan een Prelude.

Het grote verschil is dat Honda wel degelijk van plan is om de auto te laten reïncarneren zoals de petrolheads dat graag zien. De Prelude wordt een relatief betaalbare, luxe en strak gelijnde coupé.

Gaat Honda binnenkort een auto bouwen die we daadwerkelijk zouden willen hebben? Niets te nadele van Honda, maar op dit moment doen ze niet eens hun best om hun waar aan de Nederlanders te slijten.

Sportieve hybride coupé

De producten zijn van hoge kwaliteit, maar de prijs is simpelweg te hoog. Typisch zo’n gevalletje van slecht aanbod nieuw, maar een geweldige occasion. Maar ja, omdat niemand ze nieuw koopt zijn er nauwelijks occasions.

Enfin, terug naar de Prelude. Want dat lijkt namelijk wél een geslaagde comeback te gaan worden. De basis is ditmaal niet de Accord, maar de Honda Civic. Zowel het platform als motoren zullen worden gedeeld. Wel zal Honda de bestaande techniek anders afstellen. Het is de bedoeling dat de Prelude aanzienlijk sportiever zal zijn dan de reguliere Civic.

Wonderlijk

Dat Honda met een compacte coupé aan komt zetten, is wonderlijk te noemen. De meeste fabrikanten verkopen dergelijke hybride-techniek in de vorm van crossovers. Steeds meer merken hebben hun betaalbare coupé keihard gecanceld. Dat juist Honda weer terug naar dat stukje markt wil gaan, is dus opmerkelijk. Honda rekent niet zozeer op enorme verkoopaantallen, maar hoopt hiermee het merk Honda meer aanzien te geven.

Honda heeft een lange historie als aankomt op compacte coupés. Er was een periode dat Honda er een hele hoop in het gamma had, zoals de CRX, Civic Coupé, Integra, Prelude, Accord Coupé, naast de duurdere Legend Coupé en NSX.

De Honda Prelude zal deze week zijn publieksdebuut gaan maken op het Goodwood Festival of Speed-evenement. Later dit jaar zal de auto in Europa op de markt komen.

Dus ja, dan rest nu de vraag: gaan jullie massaal deze Prelude kopen als ‘ie op de markt komt? Of hebben jullie geen behoefte aan een sportieve hybride coupé? Laat het weten, in de comments!

Via: Autocar